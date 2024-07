UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền

“

*Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

- Nâng cấp 1 cặp cửa khẩu quốc tế: Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) – Nậm On (BoLy Khăm Xay, Lào)

- Nâng cấp 1 cặp cửa khẩu chính: Thông Thụ (Quế Phong, Nghệ An) – Nậm Tạy (Hủa Phăn, Lào)

- Mở 1 cặp cửa khẩu phụ:

Huồi Khe (Kỳ Sơn, Nghệ An) – Loong Hô (Xiêng Khoảng, Lào)

*Tầm nhìn đến năm 2050:

- Nâng cấp 2 cặp cửa khẩu chính:

+ Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An) – Thoong My Xay (Bo Ly Khăm Xay, Lào)

- Nâng cấp 2 cặp cửa khẩu chính:

+ Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An) – Thoong My Xay (Bo Ly Khăm Xay, Lào)