Thời sự Đoàn công tác Học viện Quốc phòng Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An Chiều 18/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96, Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại”.

Về phía Học viện Quốc phòng và Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96 có các đồng chí: Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trưởng đoàn; Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lớp trưởng và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố là học viên khóa 96;…

Lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Cuộc làm việc nằm trong chương trình thực tế tại Nghệ An của Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96, Học viện Quốc phòng nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; việc thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữ vững ổn định chủ quyền biên giới, hải đảo và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn diện, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, phát biểu chào mừng đoàn, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điểm lại nét nổi bật về truyền thống văn hoá, lịch sử, con người Nghệ An; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và việc cụ thể hoá chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96, Học viện Quốc phòng Việt Nam chọn Nghệ An là điểm đến thực tế, tìm hiểu, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, ủng hộ Quỹ khuyến học vào dịp kỷ niệm 77 ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự quan tâm đặc biệt với tỉnh và là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực.

Thời gian tới, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn nhận sự được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, trong đó có Học viện Quốc phòng và các học viên khoá 96.

Theo đó, bằng những kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí sẽ có những đóng góp ý kiến thực sự tâm huyết, hiến kế cho tỉnh Nghệ An phát triển; đồng thời là cầu nối giới thiệu với các nhà đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân về những tiềm năng, lợi thế, các cơ hội đầu tư, hợp tác và quảng bá những nét đẹp văn hoá, truyền thống, lịch sử giàu bản sắc xứ Nghệ, những nét đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tại cuộc làm việc đã có 6 ý kiến các đồng chí học viên trao đổi mong muốn nắm bắt tình hình thực tiễn của Nghệ An như: điểm mạnh, yếu trong phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; việc xây dựng các tiềm lực quốc phòng, đặc biệt là tiềm lực về chính trị, tinh thần.

Các đồng chí học viên cũng đề nghị tỉnh trao đổi nội dung về công tác tuyển quân; xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật ở cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã và trụ sở Công an cấp xã.

Giải pháp, kinh nghiệm của Nghệ An trong bố trí cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở vùng cao; giải pháp “chặn cung, giảm cầu” trong đấu tranh với tội phạm ma tuý trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 5 “sẵn sàng” trong thu hút đầu tư, nhất là kinh nghiệm về giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp; việc đảm bảo quốc phòng, an ninh trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển; vấn đề giảng dạy ngoại ngữ ở vùng cao…

Ý kiến của đoàn công tác cũng chia sẻ, trao đổi với tỉnh một số kinh nghiệm, giải pháp như: hết sức coi trọng công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, sử dụng); nghiên cứu cơ chế cho phù hợp các vùng đồng bằng ven biển, trung du, miền núi vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, vừa giải quyết những “ách tắc” của địa phương; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ để tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế; quan tâm đến chính sách an sinh xã hội.

Trên cơ sở các ý kiến của đoàn, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã trao đổi, làm rõ thông tin các đại biểu quan tâm trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đánh giá cao kinh nghiệm, cách làm của Nghệ An trong xây dựng thế trận lòng dân

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khoá 96, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã chọn về Nghệ An tìm hiểu thực tế, khảo sát tại địa phương, trong đó có địa bàn miền Tây còn hết sức khó khăn; qua đó hiểu và chia sẻ thêm với tỉnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao những ý kiến trao đổi, gợi mở bổ ích của đoàn, qua đó góp phần để tỉnh thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ; đồng thời phân tích thêm điều kiện, bối cảnh, quan điểm, kết quả thực hiện đối với các lĩnh vực mà đoàn quan tâm.

Đặc biệt đề cập các thế mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc, phòng an ninh của tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đã nhấn mạnh, để có thể xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; qua đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận ủng hộ trong nhân dân.

Ngoài ra, Nghệ An đã và đang hình thành các nền tảng và kết nối hạ tầng tương đối tốt với đầy đủ các loại hình giao thông, từ đó mở ra các hành lang phát triển.

Những năm qua, tỉnh cũng theo đuổi các quan điểm phát triển xuyên suốt là: tập trung phát triển mạnh kinh tế ở phía Đông để dẫn dắt phía Tây của tỉnh phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hoá để chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là ở miền Tây; bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm để sớm hoàn thành và phát huy tác dụng, tránh dàn trải.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý cũng khẳng định, một thuận lợi lớn của tỉnh là có Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng trên địa bàn nên những vấn đề của tỉnh luôn được Quân khu tham gia, giúp đỡ, giải quyết rất nhanh, nhất là các thủ tục về thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã phân tích những khó khăn, thách thức đối với tỉnh trong quá trình phát triển, đồng thời làm rõ các nội dung khác mà đoàn công tác quan tâm.

Kết luận tọa đàm, Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng ghi nhận, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Nghệ An.

Đặc biệt, Thượng tướng Trần Việt Khoa đánh giá cao kinh nghiệm, cách làm của Nghệ An trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trong xây dựng thế trận lòng dân; cũng như quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho quốc phòng; tuân thủ các quy định về xây dựng các công trình phát triển kinh tế, xã hội vừa bảo đảm được yếu tố quốc phòng, an ninh, vừa bảo đảm tiến độ, thời gian, hiệu quả thu hút đầu tư.

Giám đốc Học viện Quốc phòng đồng thời ghi nhận những kết quả của tỉnh trong bảo đảm trật tự, trị an, biên giới, các vấn đề an sinh xã hội; công tác đối ngoại, đặc biệt với nước bạn Lào.

Để có được kết quả đó, Thượng tướng Trần Việt Khoa nhận định xuất phát từ nguyên nhân cốt lõi là tỉnh đã củng cố, phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Chia sẻ với khó khăn, thách thức Nghệ An đối mặt, đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục vượt qua để vươn lên, đặc biệt sớm khai thác hiệu quả nhất thế mạnh cửa khẩu, hệ thống giao thông đa dạng; tiếp tục quan tâm đến người yếu thế trong xã hội… để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong tình hình mới.

Với thành tích, kết quả bằng con số cụ thể, Giám đốc Học viện Quốc phòng tin tưởng Nghệ An sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm cơ sở, tiền đề để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Học viện Quốc phòng Việt Nam tặng Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng. Cán bộ, học viên thuộc lực lượng vũ trang của Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96 tặng Chương trình con nuôi của các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An 150 triệu đồng.