Xã hội Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) Đoàn công tác của tuổi trẻ Nghệ An do Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy dẫn đầu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong 2 ngày 10 và 11/9.

Tiếp đón đoàn, có đồng chí Buasy Nathavong - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng; đồng chí Phetsamon Davongson - Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, cơ quan Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng.

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Quang Huy

Chương trình giao lưu hữu nghị Nghệ An - Xiêng Khoảng diễn ra từ ngày 9-11/9/2024. Theo đó, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng; thăm, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu của tỉnh Xiêng Khoảng. Ngày 11/9, đoàn tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Đoàn công tác Nghệ An trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng bức tranh ý nghĩa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Huy

Phát biểu tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy khẳng định, tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Lào nói chung và thanh niên Nghệ An – Xiêng Khoảng nói riêng trong thời gian qua đã luôn đoàn kết, gắn bó thủy chung thông qua nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Đoàn công tác của tuổi trẻ Nghệ An thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu của tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Quang Huy

Hằng năm, tuổi trẻ hai tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp, là điều kiện để thanh niên có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, học tập các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau cùng phát triển; thành lập các đội thanh niên tình nguyện hoạt động tại các địa bàn khó khăn nước bạn Lào.

Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là tình cảm xuất phát từ bầu nhiệt huyết, trái tim của thế hệ trẻ 2 nước.

Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Quang Huy

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 500 du học sinh Lào sang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng. Nhiều sinh viên của Lào đã được các gia đình ở Nghệ An đón nhận như con em trong nhà. Đồng thời, nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Nghệ An cũng đã được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của Lào.

Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng ký kết biên bản ghi nhớ về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa 2 đơn vị. Ảnh: Quang Huy

Gần đây nhất, trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024, đội hình tình nguyện quốc tế của Trường Đại học Vinh gồm 25 đồng chí đã tham gia hoạt động tình nguyện dạy tiếng Việt tại huyện Phu Cut, Pha Xay và thị xã Phonsavan của tỉnh Xiêng Khoảng.

Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa 2 đơn vị. Những nội dung ký kết nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước nói chung, hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng, đồng thời, hoạch định nhiều chương trình, mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay gắn với đặc thù mỗi nước.