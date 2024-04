Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Ngày 4 và 5/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và cộng đồng doanh nghiệp Australia.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đón tiếp, làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Vui mừng được đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc tốt đẹp nhất và trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã dành thời gian đón tiếp, cũng như hỗ trợ rất hiệu quả trong kết nối, sắp xếp chu đáo các hoạt động của đoàn tại Sydney.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi với Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An .

Theo đó, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,14%. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, nằm trong top 10 tỉnh thành thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước; lũy kế đến nay tỉnh Nghệ An có 135 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác của Úc.

Đặc biệt, thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Nghệ An đã tích cực, chủ động triển khai chiến lược hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các nước trên thế giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn thời gian tới, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp Úc, tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp, kết nối các quỹ đầu tư, đối tác đến tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An, nhất là những lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, đô thị biển; du lịch, đào tạo, tài chính – ngân hàng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến nông, thủy sản.



Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An sang thăm, làm việc tại Úc; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng đánh giá những lĩnh vực mà Nghệ An xác định thu hút đầu tư từ Úc là đúng trọng tâm và đã trao đổi, gợi mở thêm những thông tin hỗ trợ cho công tác xúc tiến đầu tư của Nghệ An tại thị trường Úc.

Tổng Lãnh sự cũng cho biết, sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Úc, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và mối quan hệ chung giữa hai nước.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp Australia.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế.

Tham dự cuộc làm việc có ông Frank Alafaci - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia; ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney; ông Trần Đăng Huệ, Phạm Vũ Lâm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên các lĩnh vực ….

Ông Frank Alafaci - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Các doanh nghiệp phát biểu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Minh Thế

Sydney được biết đến là trung tâm thương mại đổi mới, là nền kinh tế lớn nhất của Australiavới thế mạnh về tài chính, giáo dục, sản xuất, công nghệ, thương mại và du lịch. Buổi làm việc với các doanh nghiệp Sydney được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp, tạo cầu nối để các doanh nghiệp Australia đến tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên thu hút như: Công nghiệp sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô; chế biến dược; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái....

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm tới Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Minh Thế

Thông qua giới thiệu những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, xã hội và thành tựu kinh tế của Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhận định, tỉnh Nghệ An nhận thấy cơ hội rất lớn để tỉnh hợp tác với các đối tác Australia nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Australia hồi tháng 3 vừa qua, trong đó thúc đẩy hợp tác kinh tế là một trong những mục tiêu chiến lược của hai nước. Các khuôn khổ pháp lý đã được Nhà nước Việt Nam xây dựng ổn định, minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Úc, tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Australia có thế mạnh và Nghệ An có nhu cầu.

Đại diện đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Doanh nghiệp Australia. Ảnh: Minh Thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khẳng định tỉnh sẽ quyết tâm dành những nguồn lực tương xứng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư đến từ ÚC. Đặc biệt, nỗ lực thực hiện tốt “5 sẵn sàng” để đón các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, làm rõ các câu hỏi, nội dung mà các doanh nghiệp Sydney tham dự quan tâm tìm hiểu khi đầu tư tại Nghệ An. Đại diện một số cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp Australia đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các bên, tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, hợp tác công thương, đầu tư hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết: Trải qua hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Australia hiện có mối quan hệ đối tác quan trọng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Mối quan hệ này đã phát triển theo cấp số nhân trong những năm qua và trở nên toàn diện, từ hợp tác kinh tế - xã hội, giao lưu nhân dân đến hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ. Sau 5 năm kể từ khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia (năm 2018), hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế.

Tổng lãnh sự cho rằng Nghệ An và Australia có rất nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư, đặc biệt là phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư, tổ chức, công ty mong muốn tìm hiểu thị trường cũng như khả năng đầu tư vào các lĩnh vực nhiều tiềm năng tại tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp Australia dành cho tỉnh Nghệ An và bày tỏ tin tưởng những thành tựu mà hai nước đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua cùng với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng hơn và là thời cơ cho hợp tác kinh tế giữa tỉnh Nghệ An và Australia trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc với Công ty Homart Pharmaceuticals Pty Ltd. Được thành lập tại Úc vào năm 1992, Homart Pharmaceuticals Pty Ltd. là công ty dẫn đầu thị trường về các sản phẩm bổ sung sức khỏe, chăm sóc da và các sản phẩm từ sữa.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tìm hiểu các sản phẩm của Công ty Homart. Ảnh: Minh Thế.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử, quá trình phát triển, các công ty trong hệ sinh thái và tầm nhìn chiến lược của Homart, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ vui mừng khi đến thăm Homart, khẳng định đây là hoạt động rất bổ ích trong chuyến công tác tại Australia; đồng thời chúc mừng những bước phát triển vững mạnh của công ty.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu về hệ sinh thái của Công ty Homart. Ảnh: Minh Thế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết theo các chuyên gia nhận định, quy mô ngành dược phẩm Việt Nam được dự báo có thể đạt hơn 16 tỷ USD vào năm 2026, với mức chi trung bình mỗi người cho dược phẩm khoảng 52 USD/năm, nhu cầu trong nước và xuất khẩu hàng năm cần đến trên 50.000 tấn dược liệu các loại. Đây là một thị trường rất lớn. Từ sau dịch bệnh Covid-19, thói quen chăm sóc sức khỏe có sự thay đổi, người dân nhiều lứa tuổi ở Việt Nam tập trung đầu tư cho quá trình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do vậy, Việt Nam được xem là mảnh đất màu mỡ để các ông lớn dược phẩm nước ngoài mở rộng đế chế dược phẩm và hiện thực hóa tham vọng mạnh mẽ của mình hơn trong thời gian tới.

Miền Tây Nghệ An rất có tiềm năng phát triển dược liệu với quy mô lớn và phong phú. Trong đó, có gần 1.000 loài dược liệu với các loài quý như: sâm Puxailaileng, hà thủ ô đỏ, sâm 7 lá 1 hoa, trà hoa vàng, lan kim tuyến, đẳng sâm, nấm linh chi đỏ,... Đây là vùng có tuyến Quốc lộ 7 xuyên sang Lào, có thể kết nối với tỉnh Xiêng Khoảng cũng là nơi có tiềm năng và lợi thế phát triển dược liệu.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Homart. Ảnh: Minh Thế.

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm về tìm hiểu khảo sát và đầu tư ở trong vùng như Công ty Dược liệu Pù Mát, Tập đoàn TH và nhiều doanh nghiệp khác cũng đã cam kết đầu tư phát triển nguồn dược liệu.

Nghệ An đã ban hành Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1187/QĐ-UBND/2018). Với tốc độ phát triển KH&CN ngày càng nhanh cho phép lợi nhuận thu được từ trồng dược liệu ngày càng cao và vượt trội so với canh tác các cây lương thực, cây lâm nghiệp truyền thống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc Công ty tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ và bày tỏ mong muốn hợp tác với Công ty để xây dựng vùng nguyên liệu và các nhà máy sản xuất dược liệu tại Nghệ An và hy vọng sớm được đón tiếp Công ty Homart đến Nghệ An để khảo sát đầu tư.