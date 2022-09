Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với chính quyền tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 14 - 19/9/2022.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Ngày 16/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn đã có buổi làm việc với ngài Yeom Tae Young - Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc phát triển nhanh chóng và tốt đẹp nhất. Nếu như Hàn Quốc đặt Việt Nam là đối tác trọng điểm trong chính sách hướng Nam mới của mình thì những năm qua, tỉnh Nghệ An đã luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển, đồng thời xác định Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác trụ cột để hợp tác trong Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh tầm nhìn 2030 - 2035.

Tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2014. Ở cấp thành phố, thành phố Vinh và thành phố Namyangju thiết lập quan hệ từ năm 2005. Trải qua 13 năm hợp tác, hai tỉnh đã triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, viện trợ nhân đạo…

Tuy nhiên, kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Vì vậy, tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long đã đề xuất một số hoạt động để làm mới mối quan hệ cũng như tăng cường hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, như tổ chức trao đổi đoàn nhằm kết nối các doanh nghiệp hai bên; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề đầu tư, thương mại và du lịch; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch do hai bên tổ chức; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác giáo dục, đạo tạo nhằm bổ trợ cho nhau cùng phát triển.

Nghệ An là trung tâm giáo dục vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam với 7 trường đại học và hàng chục trường dạy nghề. Học sinh, sinh viên Nghệ An nổi tiếng thông minh, học giỏi, luôn nằm trong tốp đầu của Việt Nam. Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong muốn ngài Phó tỉnh trưởng quan tâm chỉ đạo các cấp liên quan kết nối các trường cao đẳng, đại học hai bên để hợp tác, trao đổi các chương trình theo nhu cầu của hai bên.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đã có lời mời ngài Tỉnh trưởng và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi sắp xếp sang thăm và làm việc tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất, nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai tỉnh.

Ngài Yeom Tae Young - Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi cho biết, trong những năm qua, tỉnh Gyeonggi-do đã tăng cường các hoạt động hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động đào tạo lĩnh vực y tế địa phương. Trên cương vị Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, ngài Yeom Tae Young sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh cũng như hai quốc gia trong thời gian tới, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đi thăm tổ hợp công nghiệp Pan-Gyo thuộc thành phố Seongnam, tỉnh Geyonggi. Đây là cụm công nghiệp cốt lõi của ngành đổi mới khoa học và công nghệ, là trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển R&D toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến, công nghệ sinh học, công nghệ văn hóa và công nghệ nano./.