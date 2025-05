Xã hội





Xây dựng Lễ hội Làng Sen trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về ý nghĩa, tầm vóc và những điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội.

PV: Thưa đồng chí, Lễ hội Làng Sen năm 2025 với quy mô toàn quốc mang ý nghĩa đặc biệt và tầm vóc lớn lao. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cách mà lễ hội năm nay đã và đang thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với Bác, cũng như sự lan tỏa của những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Bùi Đình Long: Lễ hội Làng Sen năm 2025 thực sự mang một ý nghĩa sâu sắc và tầm vóc nổi bật so với các kỳ lễ hội trước, bởi gắn liền với dấu mốc lịch sử trọng đại - kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức ở quy mô cấp quốc gia cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với quê hương Bác - vùng đất đã sản sinh ra Người, cũng như đối với di sản tư tưởng, đạo đức mà Người để lại cho dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu lễ hội, đặc biệt là trong đêm khai mạc diễn ra vào tối 15/5, chúng ta đã cảm nhận rõ không khí trang nghiêm, thiêng liêng nhưng cũng đầy ấm áp, gần gũi. Lễ khai mạc không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là bản hòa ca của lòng biết ơn, là thông điệp lan tỏa tình cảm thiêng liêng, kính yêu mà nhân dân cả nước dành cho Bác. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành trong cả nước cùng đông đảo bà con nhân dân đã khẳng định quy mô và sức lan tỏa của lễ hội.

Toàn cảnh lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Cường

Dù được tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động phong phú tại nhiều địa điểm khác nhau, nhưng mọi công tác chuẩn bị và tổ chức đều được thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo tính trang trọng, an toàn và hiệu quả. Đáng quý hơn cả là sự vào cuộc tích cực của người dân - không chỉ với tư cách là người xem, mà còn là những chủ thể văn hóa - đã góp phần tạo nên thành công của lễ hội. Chính tinh thần đồng lòng, gắn kết ấy đã làm nổi bật thêm ý nghĩa “Ngày hội lớn của toàn dân” mà Lễ hội Làng Sen hướng tới và đang từng bước hiện thực hóa.

PV: Lễ hội Làng Sen 2025 đang để lại nhiều cảm xúc cho người dân và du khách. Đồng chí có thể điểm qua một vài hoạt động tiêu biểu, những điểm nhấn đặc sắc đã và đang tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng?

Đồng chí Bùi Đình Long: Một trong những điểm nhấn đặc biệt và ý nghĩa nhất cần được nhắc đến đầu tiên là lễ Khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ý tưởng xây dựng công trình này xuất phát từ mong muốn tái hiện một cách chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi trong những lần Người về thăm quê vào các năm 1957 và 1961. Địa điểm được lựa chọn là sân vận động Làng Sen - nơi Bác từng nói chuyện với đồng bào quê hương - không chỉ mang giá trị lịch sử sâu sắc mà còn có không gian rộng rãi, thuận lợi cho việc xây dựng một công trình có quy mô lớn, tạo sức hút đối với du khách thập phương.

Công trình Tượng đài Bác Hồ về thăm quê tại Sân vận động Làng Sen. Ảnh: Thành Cường

Đây là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân kính dâng lên Bác - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Nghệ An và sự nỗ lực cao độ của đơn vị thi công, công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và giá trị thẩm mỹ. Chúng tôi kỳ vọng công trình sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa - lịch sử mới, là điểm dừng chân không thể thiếu của mỗi người con đất Việt khi trở về thăm quê Bác, để tưởng nhớ, tri ân và học tập, noi theo tấm gương sáng ngời của Người.

Bên cạnh công trình trọng điểm này, Lễ hội Làng Sen năm 2025 còn có nhiều điểm mới và hoạt động đặc sắc, phong phú. Trong đó, nổi bật là Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và học tập theo gương Bác trong toàn xã hội.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN". Ảnh: Công Kiên

Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Các tác phẩm tại đây không chỉ khắc họa sinh động hình ảnh quê hương mà còn mở ra góc nhìn đa chiều về bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Một hoạt động thường niên nhưng năm nay được tổ chức với quy mô đặc biệt lớn là Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen”, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ quần chúng đến từ khắp ba miền đất nước. Đây thực sự là sân chơi ý nghĩa để các đoàn nghệ thuật thể hiện tài năng, tình cảm và lòng kính yêu đối với Bác thông qua lời ca, tiếng hát mang đậm bản sắc dân tộc.

Một tiết mục tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát Làng Sen" toàn quốc năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia cùng nhiều hội thi thể thao khác cũng góp phần tạo nên không khí sôi nổi, giàu bản sắc cho lễ hội, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tuần phim về Bác Hồ và các buổi giao lưu với nghệ sĩ điện ảnh, các đoàn làm phim từng thực hiện tác phẩm về Bác cũng là những hoạt động thiết thực, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người qua ngôn ngữ nghệ thuật thứ bảy.

PV: Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các sự kiện văn hóa quy mô lớn như Lễ hội Làng Sen trong việc thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội. Đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp cụ thể của lễ hội năm nay đối với ngành du lịch Nghệ An, đặc biệt trong việc thu hút du khách và quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Đồng chí Bùi Đình Long: Lễ hội Làng Sen từ lâu đã được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Năm 2025, với quy mô cấp quốc gia cùng sự đầu tư công phu, bài bản, lễ hội đang tạo ra những hiệu ứng tích cực và đóng góp rõ nét trên nhiều phương diện.

Trước hết, về lĩnh vực du lịch, Lễ hội Làng Sen chính là sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Chỉ trong những ngày đầu tiên của lễ hội, lượng khách hành hương về Làng Sen cũng như các điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã tăng đột biến. Đây là dịp để Nghệ An quảng bá sâu rộng hình ảnh một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa và hiếu khách - nơi sinh ra vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Khán giả đến dự và theo dõi các tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Cường

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội - từ các nghi lễ mang tính biểu tượng cao, chương trình nghệ thuật đặc sắc, đến các triển lãm, hoạt động thể thao, hội diễn quần chúng - đều góp phần làm nổi bật văn hóa đặc trưng của Nghệ An và tỏa sáng giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, du khách có thêm trải nghiệm sâu sắc và cảm nhận rõ hơn về “chất Nghệ” - vừa mộc mạc, chân thành, vừa giàu truyền thống, nghĩa tình.

Không dừng lại ở đó, việc tổ chức thành công một sự kiện có tầm vóc quốc gia như Lễ hội Làng Sen còn góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của tỉnh Nghệ An trên bản đồ du lịch, văn hóa của cả nước. Đây cũng là cơ hội để thu hút thêm các nhà đầu tư, tạo lực đẩy cho các lĩnh vực kinh tế khác phát triển.

“ Lễ hội Làng Sen không chỉ là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, mà còn là một cú hích quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch và nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thành công của lễ hội năm nay sẽ là nền tảng để Nghệ An tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, từng bước xây dựng quê hương Bác Hồ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

PV: Với kinh nghiệm từ những kỳ Lễ hội Làng Sen trước đây, đặc biệt là sự kiện quy mô quốc gia năm 2025 này, tỉnh Nghệ An có định hướng chiến lược gì để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh thông qua lễ hội? Làm thế nào để Lễ hội Làng Sen không chỉ là sự kiện thường niên mà trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có sức sống bền lâu, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”?

Đồng chí Bùi Đình Long: Từ kinh nghiệm tổ chức lễ hội năm 2025, với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương và sự tham gia tích cực của cộng đồng, chúng tôi rút ra nhiều bài học quý báu để tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, điều hành và quảng bá lễ hội, mang lại trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Một định hướng trọng tâm nữa là gìn giữ không gian văn hóa truyền thống tại Làng Sen quê Bác. Điều này không chỉ giới hạn ở việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, mà còn bao hàm việc giữ gìn nếp sống, phong tục, tập quán đặc trưng của cộng đồng - những yếu tố nền tảng góp phần hình thành nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xem lễ hội là chiếc cầu nối để thế hệ trẻ được tiếp cận, trải nghiệm và thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa sâu sắc ấy.

Du khách về với Khu Di tích Kim Liên dịp tháng 5. Ảnh: Huy Thư

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng và tính sáng tạo trong các hoạt động lễ hội. Ngoài các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, chúng tôi khuyến khích tổ chức các hoạt động mang tính tương tác cao, phù hợp với giới trẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Các chương trình trải nghiệm, hoạt động giáo dục lịch sử - văn hóa Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Việc mời gọi các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân dân gian, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia cũng nhằm tạo nên một không gian giao lưu phong phú, đa chiều.

Một nhiệm vụ không thể thiếu là đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá để xây dựng thương hiệu Lễ hội Làng Sen ngày càng sâu đậm trong tâm thức công chúng. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, tận dụng hiệu quả mạng xã hội và công nghệ số để lan tỏa hình ảnh lễ hội, hình ảnh quê hương Bác Hồ đến gần hơn với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Hoa sen quê Bác tháng Năm. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, tỉnh rất chú trọng phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong tổ chức và gìn giữ lễ hội. Người dân không chỉ là người tham gia, thụ hưởng mà còn là những chủ thể sáng tạo, là người gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa của lễ hội. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào mọi khâu - từ tổ chức, biểu diễn, đón khách đến phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch mang bản sắc địa phương.

Với những định hướng chiến lược và quyết tâm cao, chúng tôi kỳ vọng rằng Lễ hội Làng Sen sẽ thực sự trở thành một biểu tượng văn hóa sống động, bền vững - nơi hội tụ tình cảm, niềm tự hào dân tộc, và là kênh giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” một cách hiệu quả, phù hợp với thời đại mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!