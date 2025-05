Thời sự Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025 với Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” Tối 15/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), Lễ hội Làng Sen năm 2025 chính thức khai mạc với Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tượng đài trong muôn triệu trái tim”. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Khánh thành Tượng "Bác Hồ về thăm quê". Ảnh: Thành Cường

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lại Xuân Môn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn ĐắcVinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phạm Gia Túc – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Quân khu 4.

Đại biểu các tỉnh, thành phố có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Lê Ngọc Quang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Cao Thị Hòa An - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Tiết mục trống hội tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Lễ hội Làng Sen 2025 là sự kiện chính trị, văn hóa trọng điểm, hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức.

Ngoài các nghi lễ trang trọng như: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ tại TP. Vinh; Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều tỉnh, thành, đơn vị trên cả nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường

Điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen 2025 là chương trình khai mạc kết hợp khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”, diễn ra trong đêm khai hội và Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tượng đài trong muôn triệu trái tim”.

Phát biểu tại khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo các địa phương, các quý đại biểu cùng toàn thể Nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và Quốc gia là một sự kiện chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế.

Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô toàn quốc, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, ý nghĩa; hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sống động, đa sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng, niềm tin son sắt của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Đây cũng là dịp để tỉnh nhà giới thiệu đến quý khách hình ảnh một Nghệ An nỗ lực, năng động trong phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ; đã và đang quyết tâm hoàn thành được mong mỏi của Bác Hồ đối với quê hương “làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”; và tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt 5 nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo trong buổi làm việc sáng nay với tập thể lãnh đạo tỉnh, đưa Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

“Mong rằng, từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025, giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; những ấn tượng tốt đẹp về quê hương và con người xứ Nghệ mộc mạc, đằm thắm và trọn vẹn nghĩa tình sẽ để lại ấn tượng đẹp trong quý đại biểu, Nhân dân, du khách gần xa”, đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó là Chương trình nghệ thuật “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” gồm 3 chương, do NSND Công Bảy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an tổng đạo diễn; NSND An Ninh viết kịch bản; NSND Hữu Từ tổng biên đạo.

Chương I: “Tiếng gọi non sông mở” màn bằng tiết mục “Ru con giữa mùa sen nở” - khúc hát quê hương mộc mạc, đằm thắm như vang lên từ sâu thẳm tâm hồn xứ Nghệ, giữa mùa sen nở rộ. Những giai điệu ấy như nâng bước khán giả trở về Làng Sen, nơi khởi nguồn lý tưởng cách mạng và hành trình dấn thân vì dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp nối là các tiết mục “Tiếng gọi non sông”, “Người về thăm quê” và hoạt cảnh đặc biệt tái hiện cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa Bác Hồ và chị gái Nguyễn Thị Thanh sau 40 năm xa cách tại Phủ Chủ tịch. Mỗi hình ảnh, mỗi thanh âm đều khơi dậy ký ức thiêng liêng về một thời khởi đầu giản dị mà lớn lao, nơi tỏa sáng một nhân cách vĩ đại sống trọn đời vì nước, vì dân.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Chương II: “Lời Bác sáng mãi muôn đời” là bản hùng ca tri ân và ngợi ca mối quan hệ gắn bó sâu nặng giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam - nơi “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà”. Thông qua những hoạt cảnh tái hiện cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với các anh hùng cách mạng như: Trần Thị Lý, Tạ Thị Kiều, Hồ Vai…, chân dung một vị lãnh tụ kiệt xuất hiện lên đầy cảm động, một người cha gần gũi, tận tụy, luôn dành trọn trái tim cho miền Nam ruột thịt.

Các tiết mục “Lời Bác sáng muôn đời”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” tiếp tục ngân lên như lời thề son sắt của các thế hệ hôm nay: nguyện đi tiếp con đường Người đã chọn, giữ vững ngọn lửa cách mạng và lý tưởng thiêng liêng mà Người để lại cho muôn đời sau.

Chương III: “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” là khúc tráng ca bằng những cung bậc cảm xúc thiêng liêng và hào sảng. Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ nghệ thuật, các tiết mục như: “Người là niềm tin tất thắng”, “Nhà Mế có ảnh Bác Hồ”, đặc biệt là ca khúc chủ đề “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” và “Tự hào đi lên ôi Việt Nam” đã tạo nên một không gian nghệ thuật lan tỏa niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Khán giả đến dự và theo dõi các tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Cường

Khép lại chương trình là bản hợp xướng “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, được dàn dựng công phu, hòa quyện cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ như một biểu tượng vĩnh cửu cho khát vọng độc lập, hòa bình và hạnh phúc mà Bác Hồ hằng mong ước.

Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ tên tuổi như: Trọng Tấn, Tùng Dương, NSƯT Tân Nhàn… cùng các đơn vị nghệ thuật uy tín: Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an Nghệ An.

Lễ hội Làng Sen năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 19/5, với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc.