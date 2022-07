Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh đoàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào mong muốn tuổi trẻ hai bên cùng gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào trường tồn cùng với hai dân tộc.

Chiều 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Dự chương trình, có đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào. Về phía đại biểu Việt Nam có các đồng chí: Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện Thanh, thiếu niên Việt Nam; Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An; Thiếu Tướng Nguyễn Phong Phú – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Lào, Chủ tịch Hội Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào tỉnh Nghệ An.

Sáng mãi tình hữu nghị

2022 là năm đặc biệt đối với 2 nước Việt Nam – Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Đây cũng là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát huy những tình cảm quý báu mà 2 Đảng, 2 Nhà nước đã dày công vun đắp, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả với Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An gồm các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay.

Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác, định kỳ hàng năm, 2 tỉnh đã tổ chức các đoàn thanh niên ưu tú sang thăm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tham quan các di tích lịch sử, học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các đội hình tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dạy tiếng Việt; thăm, tặng quà và giúp đỡ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hệ thống điện sáng cho nhà dân; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế VACR.

Đây là hoạt động để lại dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vinh dự là điểm đến của các đoàn đại biểu giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Lào do Trung ương Đoàn tổ chức.

Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng các tổng đội thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn giao hỗ trợ xây dựng Làng thanh niên biên giới hữu nghị Việt - Lào tại tỉnh Bôlykhămxay.

Tỉnh đoàn Nghệ An cũng luôn quan tâm, chỉ đạo các huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cặp bản có chung đường biên giới.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, thanh niên 2 nước đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu biểu như các hoạt động san sẻ yêu thương, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các bạn sinh viên Lào đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chung tay cùng với lực lượng chức năng chống dịch tại các khu vực biên giới… Điều này càng góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, nhân dân và tuổi trẻ 2 nước Việt Nam – Lào.

Viết tiếp chặng đường hợp tác

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ sự vui mừng, trân quý khi được gặp gỡ, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng cùng với các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào trong chuyến thăm và trao đổi, học tập thực tế tại tỉnh Nghệ An.

Có thể nói, những hoạt động của tuổi trẻ 2 nước đã và đang diễn ra thường xuyên hơn, với những việc làm cụ thể, điều đó càng khẳng định cho những nỗ lực trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của 2 dân tộc.

Từ thành quả đó, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hợp tác với Đoàn nước bạn trong các hoạt động thanh niên gắn với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Sẵn sàng trao đổi, phối hợp về công tác Đoàn thanh niên để phong trào Đoàn của cả hai tỉnh ngày càng phát triển, góp phần xây đắp tình hữu nghị anh em giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Đoàn Thanh niên 2 nước đã trao đổi kinh nghiệm, nội dung hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai bên để triển khai trong thời gian tới. Các vấn đề thảo luận tập trung vào khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của thanh niên 2 nước về chiến lược phát triển phong trào, nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút lực lượng thanh niên, thiếu nhi vào các hoạt động phong trào của Đoàn cũng như tổ chức các phong trào thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước...

Đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An luôn quan tâm hỗ trợ, hợp tác, nhất là về đào tạo cán bộ, công tác thanh niên cho Lào cũng như các hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An trên đất nước Lào.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn tuổi trẻ hai bên cùng gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào sẽ trường tồn cùng với 2 dân tộc, thỏa ước nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Cayxỏn Phomvyhản.