Thể thao Khai mạc Giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open năm 2025 Gần 200 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Sáng 14/6, tại TP Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An - Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Pickleball Đại học Vinh đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open năm 2025.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, các huấn luyện viên và đông đảo cổ động viên.

Đây là lần đầu tiên giải đấu Pickleball dành cho thanh thiếu niên được tổ chức tại Nghệ An, thu hút gần 200 vận động viên trẻ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh thành trên cả nước.

Đồng chí Trần Linh phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khẳng định: “Việc đưa Pickleball, môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam vào chương trình hoạt động hè là nỗ lực sáng tạo nhằm mở rộng sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể thao, đặc biệt là tại TP Vinh và toàn tỉnh Nghệ An”.

Giải đấu năm nay bao gồm 8 nội dung thi đấu, chia theo lứa tuổi và hình thức thi đấu đơn - đôi, cụ thể: U10 đơn và đôi (vận động viên sinh từ năm 2015 trở lại), U12 đơn và đôi (sinh từ năm 2013 trở lại), U14 đơn và đôi (sinh từ năm 2011 trở lại), và U17 đơn và đôi (sinh từ năm 2008 trở lại).

Sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu thuộc 8 nội dung. Ảnh: Đức Anh

Một điểm đặc biệt tại giải lần này là quy định mở rộng cho phép các vận động viên nữ được đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới 1 cấp độ. Ở các nội dung đôi, vận động viên nữ cũng được ghép cặp thi đấu ở nhóm tuổi thấp hơn cùng vận động viên nam đúng độ tuổi quy định.

Giải không chỉ quy tụ các vận động viên trẻ tài năng của Nghệ An mà còn có sự góp mặt của nhiều tay vợt đến từ các tỉnh thành khác, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho giới trẻ yêu thích bộ môn Pickleball.

Giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open 2025 nằm trong chuỗi hoạt động hè do Tỉnh đoàn Nghệ An phát động, hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi thường niên, góp phần đa dạng hóa các hoạt động thể thao và giáo dục thể chất trong cộng đồng thanh thiếu niên.

Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 6.