Thể thao Khởi tranh giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần thứ nhất năm 2025 Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 7/6, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức khai mạc Báo chí Nghệ An lần thứ nhất Tranh Cúp Hoàng Gia Phát năm 2025.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL



Giải Pickleball Báo chí Nghệ An do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức, với mong muốn xây dựng một sân chơi giao lưu lành mạnh cho cộng đồng môn Pickleball, góp phần vào việc phát triển cộng đồng Pickleball giữa những người hoạt động trong lĩnh vực Báo chí, Truyền thông của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn của huyện Thanh Chương. Ảnh: TL



Ngoài ra, việc tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất.

Ban tổ chức cùng với đơn vị tài trợ Hoàng Gia Phát Group trao quà động viên gửi tới cựu phóng viên Phạm Hòa - thành viên của Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An. Ảnh: TL



Từ đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa những người làm công tác báo chí, truyền thông nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của ngành báo chí.

Tặng quà cho đại diện các vận động viên tham gia giải. Ảnh: TL



Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các vận động viên tham gia giải. Ảnh: TL



Ở giải đấu lần này, các vận động viên sẽ thi đấu từ ngày 7 đến ngày 8/6 tại Cụm sân 3T Sports Quán Bánh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Đôi nam thi đấu vào ngày 7/6 với 34 đôi tham gia; 41 đôi nam nữ sẽ thi đấu vào ngày mồng 8/6.

Các đại biểu và các vận động viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL



Trong khuôn khổ Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần thứ nhất tranh cúp Hoàng Gia Phát năm 2025, Ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn của huyện Thanh Chương.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu nội dung đôi nam. Ảnh: TL



Cũng tại giải đấu lần này, Ban tổ chức cùng với đơn vị tài trợ có phần quà động viên gửi tới cựu phóng viên Phạm Hòa - thành viên của Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An.

Các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến. Ảnh: TL



Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn.