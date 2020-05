Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ BĐBP Nghệ An dâng hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh ​

Sáng 31/5, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đến dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người tại TP Vinh.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó, dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng vũ trang. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại nhiều di huấn quý báu, trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho lực lượng quan trọng này.

Đặc biệt, trong buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và căn dặn lực lượng cần: “Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, cần kiệm; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”.

Đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Khắc ghi lời di huấn thiêng liêng của Người, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành nhiệm vụ; vượt qua khó khăn thử thách, dung cảm chiến đấu, hy sinh, góp phần to lớn cùng quân và dân cả nước giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc; Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Báo công trước anh linh của Người, Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đấu tranh thành công 59 chuyên án, bắt giữ 323 vụ/397 đối tượng, thu tang vật thu 312 bánh heroin, gần 33.000 viên ma túy, 757 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30 kg thuốc phiện, 15 súng và nhiều tang vật liên quan khác. Đấu tranh 15 vụ/22 đối tượng, giải cứu thành công 22 nạn nhân mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn biên giới.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tích cực tham gia củng cố hệ thống cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới; xây dựng nền biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thay mặt đoàn đại biểu báo công với Bác. Ảnh: Phạm Bằng

5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ đã có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì; 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; được tặng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

"Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 1/6. Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An xin hứa sẽ đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết Đại hội đề ra. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra", Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An nêu rõ quyết tâm trong lời báo công dâng Bác.