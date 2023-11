Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại tổ về 2 dự án luật

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3. Ảnh: Quang Vinh

Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Quảng Ngãi và Bắc Kạn. Dự phiên thảo luận có đồng chí Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Đoàn Quảng Ngãi. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận.

Phát biểu thảo luận về Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An nhấn mạnh quan điểm: Công nghiệp quốc phòng, an ninh phải tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và đảm bảo sự tham gia của tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Đồng thời vị đại biểu đoàn Nghệ An cũng cho rằng: Phạm vi của công nghiệp quốc phòng, an ninh gắn liền với 3 loại: vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự, các vật tư, vật dụng đặc thù phục vụ cho quốc phòng, an ninh.

Do đó, dự án luật cần xây dựng gắn vào phạm vi đó, đồng thời cần quy định rõ cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh nòng cốt và cơ sở công nghiệp của các thành phần kinh tế khác tham gia vào công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng đề cập đến một số nội dung liên quan đến quy hoạch công nghiệp quốc phòng, an ninh;…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, phát biểu thảo luận, ông Trần Nhật Minh - đại biểu chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng tình cao sự cần thiết sửa đổi luật.

Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Tuy nhiên, ông cũng trao đổi, đề nghị một số nội dung liên quan đến quy chế đấu giá tài sản đối với các các tài sản có yếu tố đặc thù.

Đặc biệt, dự thảo luật đang xây dựng có quy định trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tạm dừng việc tổ chức đấu giá, đấu giá viên tạm dừng cuộc đấu giá.

Theo đại biểu, dự thảo quy định bổ sung nội dung trên giải quyết các vướng mắc liên quan đến bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự.

Tuy nhiên để giải quyết toàn diện, dự thảo luật cần bổ sung quy định, thời gian dừng việc tổ chức đấu giá có được tính vào thời hạn tổ chức bán đấu giá theo hợp đồng dịch vụ bán đấu giá đã ký kết không? Đây là vấn đề hoạt động hết sức quan trọng trong thực tiễn để thống nhất thực hiện.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Còn đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An nêu ý kiến về việc dự thảo có quy định thêm về Cổng dịch vụ đấu giá tài sản quốc gia.

Ông cho rằng quy định này cần phải cân nhắc, đánh giá kỹ. Vì đấu giá tài sản liên quan đến nhiều cơ sở dữ liệu khác như về công chứng, đất đai, đăng ký tài sản… do đó cần có quy định cụ thể hơn để làm sao việc xây dựng cơ sở dữ liệu không bị ảnh hưởng, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Ngoài ra, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cũng nêu góp ý liên quan điểm thời điểm có hiệu lực dự thảo luật và các quy định của điều khoản chuyển tiếp.