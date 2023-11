Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2023), đoàn công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Đoàn công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Phan Hậu

Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (MTTQ), thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thái Thị An Chung gửi lời chúc mừng những kết quả của Ủy ban MTTQ tỉnh đạt được thời gian qua. Những công trình, phần việc hết sức ý nghĩa như thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và đặc biệt là hiệu quả chương trình “Vận động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025”. Cùng đó, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội... góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Đoàn công tác chúc mừng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phan Hậu

Tiếp đó, Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại các trường THPT: Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập và Nguyễn Trường Tộ. Cùng đi với đoàn có nhà giáo Nguyễn Văn Khoa -Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo và lãnh đạo Phòng THPT thuộc Sở.

Tại các trường học, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Thái Thị An Chung phát biểu tri ân, chúc mừng những thành quả, chia sẻ những khó khăn của ngành Giáo dục – Đào tạo, của mỗi trường học trong công tác dạy học.

Đoàn công tác chúc mừng Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Phan Hậu

Đoàn công tác chúc mừng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Phan Hậu

Phó trưởng Đoàn chuyên trách mong muốn trong thời gian tới, Ban giám hiệu và tập thể Hội đồng giáo viên các nhà trường tiếp tục nỗ lực để dành được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, đáp ứng công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà, khẳng định vị thế của “Nghệ An đất học”, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.