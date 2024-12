Thời sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo Chiều 4/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Lê Đình Nghĩa, ở thôn 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trao hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho vợ chồng ông Nghĩa, bà Tuyết. Ảnh: Mai Hoa



Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Vợ chồng ông Lê Đình Nghĩa và bà Nguyễn Thị Tuyết năm nay đều trên 60 tuổi, lại đau ốm thường xuyên, thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu động viên gia đình ông Nghĩa, bà Tuyết nỗ lực khắc phục khó khăn để có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Mai Hoa



Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, thông qua kết nối của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Mỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Lê Đình Nghĩa.

Từ nguồn hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cộng với hỗ trợ của địa phương, anh em họ tộc và nguồn tự có của gia đình; hiện tại căn nhà được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí khoảng 170 triệu đồng.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao quà của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện cho ông Nghĩa, bà Tuyết. Ảnh: Mai Hoa

Công tác an sinh xã hội thời gian qua được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An quan tâm bằng hoạt động thiết thực từ nguồn của các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Nghệ An và kết nối vận động từ các doanh nghiệp để hỗ trợ người nghèo làm nhà ở; tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ làm cầu, làm trường học, cùng với các thiết bị dạy và học ở địa bàn miền núi khó khăn.

Riêng năm 2023 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã huy động hơn 50 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó hỗ trợ làm hàng chục căn nhà ở.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và huyện Quỳnh Lưu trò chuyện, động viên bà Tuyết. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục huy động hơn 1,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; trong đó hỗ trợ làm 12 căn nhà, riêng địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 2 căn nhà tại xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ.