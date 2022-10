Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Giá (sửa đổi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự luật, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo sửa đổi Luật Giá đã từng bước được hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn một số chỗ cần rà soát, điều chỉnh để Luật Giá thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giá (sửa đổi). Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và các chuyên gia, các cộng tác viên xây dựng pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung nhấn mạnh: Việc sửa đổi Luật Giá, bổ sung Dự án Luật Giá (sửa đổi) vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 9 năm thi hành Luật, nhất là sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Giá với các luật chuyên ngành; hạn chế sự phân tán, thiếu tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về giá; đáp ứng các yêu cầu về tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, Dự án Luật Giá (sửa đổi) có 8 chương, 72 điều, so với Luật hiện hành đã bổ sung 3 chương về nội dung quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước; công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ này trong thực tiễn.

Tại hội nghị, các sở, ngành liên quan đều đánh giá cao việc sửa đổi Luật Giá từng bước được hoàn thiện, góp phần hạn chế những bất cập từ thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn một số chỗ cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh để Luật Giá thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thể chế hóa được đường lối của Chính phủ về quản lý, điều hành giá trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống pháp luật.

Góp ý về vấn đề định giá đất, đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, cần phân cấp, phân quyền trong định giá đất; cần để UBND tỉnh, UBND huyện quyết định giá đất và cần thiết thành lập hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, với các quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh như hiện nay còn nhiều bất cập. Theo đó, khung giá về dịch vụ y tế mỗi nơi một khác, mỗi đối tượng một kiểu. Do đó, cần đưa ra một mức giá trần, mức giá thống nhất.

Đối với hàng hóa, dịch vụ như thuốc, vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động, phục vụ công tác chuyên môn như khám chữa bệnh, kiểm định, kiểm nghiệm cũng như các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực khác… cần thực hiện nguyên tắc quản lý giá theo thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước.

Quan tâm về vấn đề thẩm định giá, ông Hoàng Minh Quân - một chuyên gia về giá, cộng tác viên pháp luật cho rằng, việc phân công, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm định giá còn chưa rõ, thiếu đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực; Hệ thống phương pháp định giá còn phân tán, chưa quy định rõ việc áp dụng phương pháp định giá chung và phương pháp định giá chuyên ngành; Các hình thức định giá cần phải kiện toàn để đáp ứng những phát sinh trong thực tiễn.

Mặt khác, thực tế khi xây dựng các Luật chuyên ngành đã có những quy định liên quan đến định giá nhà nước dẫn đến sự trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung cho rằng, việc sửa đổi Luật Giá là cần thiết; đoàn sẽ tiếp thu tối đa ý kiến góp ý vào dự thảo luật, tập hợp ý kiến để báo cáo đoàn, làm căn cứ thảo luận tại tổ…; từ đó, góp ý xây dựng báo cáo thẩm tra trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, có thêm ý kiến để hoàn thiện Dự án Luật Giá (sửa đổi).