Pháp luật Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các công ty nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND cũng mong muốn Hội Luật gia tỉnh phát huy hơn nữa vai trò hội trong công tác đối ngoại. Qua đó, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho công ty nước ngoài trên địa bàn tỉnh và ngược lại để đáp ứng nhu cầu hội nhập bền vững hiện nay.

Sáng 24/10, tại thành phố Vinh, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức hội cũng như chi hội cơ sở tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: An Quỳnh

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Tham gia Đại hội có 125 đại biểu đại diện cho các tổ chức hội và chi hội cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tư vấn cho 3.540 vụ việc, với 4.348 lượt người

Hội Luật gia tỉnh Nghệ An là tổ chức chính trị, bao gồm những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức trong toàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 28 tổ chức hội và chi hội, với 125 chi hội cơ sở. Số lượng hội viên toàn tỉnh gồm có 2.458 thành viên (tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ).

Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Hào - Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đào Nguyên - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc; Hoàng Nghĩa Phượng - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh. Ảnh: An Quỳnh

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về cả tổ chức và hoạt động, góp phần vào quản lý xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của tổ chức và công dân.

Các cấp hội đã tích cực tham gia các hoạt động, chương trình theo kế hoạch của Trung ương hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời, tổ chức góp ý kiến cho nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể, như đã tham gia góp ý vào các Nghị quyết của HĐND; Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên 10.200 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, các cấp hội đã trực tiếp và tham gia rà soát 1.980 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia khóa VII. Ảnh: An Quỳnh

Gắn với Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án "Xã hội công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý", Hội Luật gia tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã tổ chức 1.097 đợt tuyên truyền tập trung và lưu động đến 317.900 lượt công dân. Phối hợp thực hiện hơn 570 lượt tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở; biên soạn 6.200 đề cương, cuốn tạp chí và 10.200 tờ rơi, tờ gấp.

Bên cạnh đó, lồng ghép với việc chuyên môn, các hội viên đã trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hoạt động tham gia tố tụng, thể hiện rõ nét vai trò tích cực và thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp luật. Theo đó, trong 5 năm qua, hội đã tham gia tư vấn cho người dân và các cơ quan, doanh nghiệp 3.540 vụ việc, với 4.348 lượt người. Trong đó, số vụ được tư vấn miễn phí là 3.426 vụ việc, qua tư vấn số người dân tự nguyện rút khiếu kiện 29 trường hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những thành tích và nỗ lực mà Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: An Quỳnh

Với những nỗ lực và thành tích trên, Hội Luật gia Nghệ An đã được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc; 3 năm liên tục (2021 - 2023) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiều đại biểu đã có ý kiến tham luận để chia sẻ những kinh nghiệm, bài học được đúc rút ra qua công tác hoạt động tại địa phương, từ đó, đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Lang Phương Thảo - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện cho Hội luật gia huyện Quế Phong phát biểu tham luận về việc phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quế Phong. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả, cũng như đóng góp mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc và đầy đủ vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội Luật gia, qua đó, đề ra những phương hướng, kế hoạch sát với nhiệm vụ, chức năng của hội. Đồng thời, nâng cao công tác đào tạo chuyên môn của hội viên để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền thực hiện tại cơ sở với nhiều hình thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng chuyên môn khi xây dựng chính sách, dự án luật để khi văn bản quy phạm pháp luật đi vào đời sống có tính khả thi; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp lý và trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: An Quỳnh

Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại, từ đó, mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường khả năng hoạt động, làm việc ở các lĩnh vực chuyên sâu trong môi trường pháp lý quốc tế, hỗ trợ pháp lý cho các đơn vị nước ngoài đầu tư tại Nghệ An cũng như các đơn vị Nghệ An tham gia hoạt động thương mại, đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng nhu cầu hội nhập bền vững hiện nay.

Tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Hội Luật gia tỉnh Nghệ An bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển vì nhân dân, vì công lý".

Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định tặng thưởng cho Hội Luật gia tỉnh Nghệ An Bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển vì nhân dân, vì công lý". Ảnh: An Quỳnh

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, đại hội đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.