Đoàn doanh nghiệp Điện tử Đài Loan khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An

Sáng 27/9, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Điện tử, Điện cơ Đài Loan đến khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.



Cùng tham gia tiếp đoàn có đại diện Công ty WHA Industrial Zone Nghệ An; Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA NGHỆ AN NGÀY CÀNG HẤP DẪN, TIN CẬY

Đoàn doanh nghiệp Đài Loan đến Nghệ An lần này gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện cơ, điện tử, các thành viên trong Viện Xúc tiến chính sách ngành thông tin, Văn phòng kinh tế và Văn hoá của Đài Bắc tại Việt Nam.

Đoàn đến nhằm tìm hiểu tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực, lợi thế về chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Nghệ An, đặc biệt khảo sát hạ tầng các Khu công nghiệp: VSIP, WHA, Hoàng Mai I. Bên cạnh đó, đoàn cũng tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Đài Loan với tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng chào đón đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan đến thăm, làm việc, khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh và kết nối đầu tư tại Nghệ An. Điều này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của các doanh nghiệp Đài Loan đối với môi trường đầu tư của tỉnh và mở ra cơ hội hấp dẫn cho việc hợp tác giữa các doanh nghiệp Đài Loan với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã hỗ trợ cho Đoàn doanh nghiệp Đài Loan đến làm việc, khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, có diện tích lớn nhất nước, dân số đứng thứ 4 cả nước, với các điều kiện tự nhiên - xã hội đầy đủ và được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Trong xu thế chuyển dịch làn sóng đầu tư, Nghệ An được xác định là điểm đến nhiều tiềm năng đối với các nhà đầu tư.

Trong thời gian qua, một số tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào Nghệ An với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, góp phần tạo ra việc làm, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 109 dự án đầu tư nước ngoài, đến từ 14 quốc gia, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD. Các dự án đi vào hoạt động đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng của tỉnh, đặc biệt tăng trưởng trong giá trị xuất khẩu. Hiện các doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 30-35% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An.

Trong 3 năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Nghệ An vẫn được các nhà đầu tư tin tưởng và đầu tư vào địa bàn. Nghệ An đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 4 dự án lớn: Ju Teng (Đài Loan), Everwin (Hong Kong), Goertek và Luxshare ICT (Trung Quốc).

Mới đây, Tập đoàn Quốc tế Ju Teng đến từ Đài Loan đã khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 200 triệu USD, sử dụng khoảng 120ha đất và giải quyết việc làm cho 6.000 - 9.000 lao động.

"Đây là những con số đáng khích lệ và minh chứng rõ nhất cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư kinh doanh, sự quyết tâm các cấp, các ngành trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, Nghệ An hoan nghênh các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực sản xuất điện tử, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao. "Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đài Loan có thế mạnh và tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác phát triển, hướng tới sự thành công, bền vững và hiệu quả cao. Sự thành công của nhà đầu tư cũng chính là sự thành công của Nghệ An".

"ẤN TƯỢNG TÍCH CỰC VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA NGHỆ AN"

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hứa Giới Lập - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện cơ, Điện tử Đài Loan bày tỏ vui mừng được đến tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm hiểu cơ hội đầu tư và cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Nghệ An.

Giới thiệu khái quát về Hiệp hội Điện cơ, Điện tử Đài Loan, ông Hứa Giới Lập cho rằng, đây là hiệp hội ngành lớn nhất của Đài Loan, được thành lập năm 1948, hiện có 3.006 hội viên, giá trị sản xuất và xuất khẩu của hiệp hội chiếm hơn 50% giá trị sản xuất và xuất khẩu của Đài Loan.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện cơ, Điện tử Đài Loan cho biết, hiện các doanh nghiệp trong hiệp hội đang có xu hướng mở rộng đầu tư sang thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Bởi Việt Nam có lợi thế về nguồn lao động, vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với Nghệ An, được biết tỉnh đang xây dựng đường cao tốc, quy hoạch đầu tư xây dựng cảng nước sâu, đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Trên cơ sở khảo sát tại 2 Khu công nghiệp VSIP và WHA, làm việc với UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện cơ, Điện tử Đài Loan bày tỏ ấn tượng tích cực với môi trường đầu tư của Nghệ An, cho rằng đây là cơ hội tốt để các hội viên trong hiệp hội lựa chọn, quyết định đầu tư; đồng thời tin tưởng sự phát triển trong tương lại của Nghệ An và hy vọng trong thời gian tới sẽ đưa thêm nhiều hội viên đến Nghệ An tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh Nghệ An, đại diện Tập đoàn Quốc tế Ju Teng cho biết: Từ năm 2019, Tập đoàn đã bắt đầu khảo sát tại khoảng 15 Khu công nghiệp trên địa bàn cả nước nhưng sau đó quyết định đầu tư tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I.

"Tập đoàn đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, thân thiện của lãnh đạo tỉnh, nhận thấy được sự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đầu tư của Nghệ An, cũng như sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ vướng mắc của các sở, ngành, địa phương, để sau 9 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Tập đoàn đã khởi công xây dựng nhà máy và dự kiến vào tháng 6/2023 sẽ đi vào hoạt động", đại diện Tập đoàn Quốc tế Ju Teng chia sẻ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Đài Loan. Sau quá trình khảo sát, các nhà đầu tư đã có những hiểu biết nhất định về môi trường đầu tư của Nghệ An, chứng minh rõ nét nhất sự hấp dẫn, nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An nhận thức được rằng, những nỗ lực, cam kết về cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh chỉ thực sự có giá trị khi mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư; sự thành công của nhà đầu tư là kết quả sự thành công của tỉnh Nghệ An trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến với Nghệ An. Tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh gọi là 5 sẵn sàng: Sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, sự hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư đến từ Đài Loan và tỉnh Nghệ An sẽ thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực tài chính, kinh nghiệm, thị trường, công nghệ của các doanh nghiệp Đài Loan với tiềm năng, lợi thế và con người tỉnh Nghệ An./.