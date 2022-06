Đoàn Famtrip Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Đến hết ngày 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có gần 13.000 tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đăng ký đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Và Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã được Tổng cục Thuế khen thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

(Baonghean.vn) - Đại tướng Chu Huy Mân là một danh tướng của thời đại Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học và yêu nước, cuộc đời cách mạng của ông tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên Việt Nam: “Sống đã vì cách mạng, anh em ta/ Chết cũng vì cách mạng, chẳng phiền hà!”... Nhớ về vị tướng tài ba, trong chuyên mục Tiếng Nghệ đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả bài viết mang tên “Danh tướng Hai Mạnh” của tác giả - Đại tá Nguyễn Khắc Thuần. Bài viết 2 kỳ. Kỳ 1 có tên: Lửa thử vàng. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Phước Anh.

(Baonghean.vn) - Hồi 13 giờ ngày 30/6/2022, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có công điện số 04/CĐ-BCH PCTT&TKCN và PTDS tỉnh về ứng phó với bão số 1.

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác Dân chủ - Pháp luật và Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(Baonghean.vn) - Nhiều tham luận về thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An đã được các nhà nghiên cứu trình bày tại hội thảo.

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được Cục Thống kê Nghệ An cho biết tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Hậu vệ Tristan Do kết hôn với bạn gái Belle Widdows sau 7 năm hẹn hò.

(Baonghean.vn) - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền - tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các xã Tam Thái, Tam Hợp, Yên Na, Yên Tĩnh, Nga My, Xiềng My, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lưu Kiền (Tương Dương) và xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Huồi Tụ (Kỳ Sơn).