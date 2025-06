Kinh tế Hiệp hội doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) khảo sát môi trường đầu tư tại Nghệ An Chiều 5/6, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) nhân chuyến khảo sát và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Về phía đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) có ông Cao Tân Văn - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển khu công nghiệp Tô Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH công nghiệp Qinglan Tô Châu và một số thành viên liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tiếp và trao đổi với đoàn công tác của Hiệp hội và các doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc). Ảnh: PV

Tại buổi tiếp, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) cho biết các nhà đầu tư có mong muốn tìm hiểu đầu tư khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp, đô thị. Chuyến thăm lần này của đoàn là hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp nối thành công của Hội nghị thương mại quốc tế tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và tỉnh Nghệ An, Việt Nam năm 2025 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mà Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An đã tham gia vào tháng 4/2025 vừa qua.

Ông Cao Văn Tân, đại diện đoàn khảo sát của các doanh nghiệp Tô Châu trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về nhu cầu đầu tư. Ảnh: PV

Nêu vấn đề tại buổi làm việc, ông Cao Tân Văn cho biết Đoàn khảo sát quan tâm đến các vấn đề về chính sách thu hút đầu tư vào Nghệ An và các khu công nghiệp; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; điều kiện hạ tầng kết nối, logistics; chính sách về thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và mong muốn có đầu mối để kết nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi vào khảo sát, tìm hiểu tại Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá cao thiện chí của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Tô Châu trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Trên cơ sở đặt vấn đề của Hiệp hội và doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc), đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã giải đáp các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

Đoàn công tác của Hiệp hội doanh nghiệp Tô Châu (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh Cơ sở cung cấp

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: ngoài sự sẵn sàng về quy hoạch, mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, nguồn nhân lực, Nghệ An còn hấp dẫn các nhà đầu tư từ lợi thế so sánh của giá thuê đất công nghiệp, vấn đề năng lượng sản xuất. “Không phải ngẫu nhiên tỉnh Nghệ An 3 năm liên tiếp lọt vào top 10 địa phương có thành tích thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước. Các lợi thế trên đây đã minh chứng rõ ràng cho sự hấp dẫn của Nghệ An trong việc thu hút các nguồn vốn FDI" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Đối với đề xuất nghiên cứu thành lập khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp của Tô Châu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Tô Châu quan tâm nghiên cứu hợp tác với Nhà đầu tư hạ tầng tại Việt Nam để đầu tư, quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với nhu cầu và quy định pháp luật, đặc biệt cần lưu ý phát triển các Khu công nghiệp thế hệ mới. Đối với đề xuất tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất và gợi mở cần sớm triển khai các giải pháp thành lập các kênh kết nối, liên lạc thường xuyên giữa các bên.