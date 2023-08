Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong thời gian qua, hệ thống y tế ngoài công lập đã có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Y tế Nghệ An... Hiện nay, các cơ sở y tế ngoài công lập gặp nhiều khó khăn trong hoạt động; có nhiều sai phạm trong thanh quyết toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đoàn giám sát Ban văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung

Chiều 21/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế Nghệ An về tổ chức hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.



696 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập

Trong thời gian qua, ngành Y tế Nghệ An đã có những bước phát triển tốt. Nghệ An đang dần trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu của Khu vực Bắc Trung Bộ. Trong tiến trình này, hệ thống y tế ngoài công lập có sự đóng góp lớn. Hiện nay, Nghệ An là địa phương có sự phát triển y tế ngoài công lập đứng thứ 3 cả nước.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cơ sở y tế ngoài công lập vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong hoạt động; chất lượng khám chữa bệnh có nơi không đáp ứng yêu cầu; có nhiều sai phạm trong thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, vi phạm pháp luật... Trước tình hình này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn lĩnh vực tổ chức hoạt động y tế ngoài công lập để thực hiện giám sát.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Hiện nay, Nghệ An là địa phương có sự phát triển y tế ngoài công lập đứng thứ 3 cả nước. Ảnh: Thành Chung

Trước buổi làm việc, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện giám sát tại một số bệnh viện ngoài công lập tại thành phố Vinh, huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu.

Báo cáo cùng đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết: Tính đến ngày 31/7/2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 696 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Trong đó, có 15 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 35 phòng khám đa khoa; 646 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế.

Từ năm 2021 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế phát hiện, xử lý 28 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Thành viên Đoàn giám sát Ban văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế làm rõ sự dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao từ công lập sang y tế ngoài công lập. Ảnh: Thành Chung

Trong buổi làm việc, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có những trao đổi về công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và đề nghị Sở Y tế làm rõ thêm một số nội dung liên quan, bao gồm: Sự dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao từ công lập sang y tế ngoài công lập; tình trạng vi phạm pháp luật, không đóng bảo hiểm cho người lao động ở các cơ sở y tế ngoài công lập; sự phối hợp của ngành Y tế với các ngành và chính quyền các địa phương trong việc ngăn chặn các cơ sở hành nghề không phép; việc quản lý cơ sở spa, phun xăm, làm đẹp; xử phạt các cơ sở hành nghề vượt quá chuyên môn được cấp phép.

Đoàn giám sát cũng nêu lên một số khó khăn mà cơ sở y tế ngoài công lập đang gặp phải như khó khăn trong việc mua sắm thuốc men, hóa chất, vật tư tiêu hao; chưa được Nhà nước hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm...

Hỗ trợ cho cơ sở y tế ngoài công lập phát triển

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác quản lý các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Đại diện Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến tình trạng vi phạm hợp đồng lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập; hoạt động kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động làm đẹp, hành nghề dược chưa có giấy phép trên địa bàn; việc cung ứng thuốc và đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở ngoài công lập; công tác giám định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh; thanh quyết toán, nợ đọng bảo hiểm xã hội…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, hệ thống y tế ngoài công lập ở Nghệ An đã có bước phát triển vượt bậc; đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành Y tế. Ngành Y tế Nghệ An đã và đang thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở y tế ngoài công lập.

Đồng chí Chu Đức Thái đề nghị Sở Y tế tổng hợp các vấn đề vướng mắc, tham mưu cho các cấp, ngành có biện pháp tháo gỡ, có chính sách hỗ trợ giúp cho hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Chung

Tuy nhiên, hoạt động của cơ sở y tế ngoài công lập hiện nay vẫn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách vĩ mô; chưa được hưởng nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi… Đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế tổng hợp các vấn đề vướng mắc để tham mưu cho các cấp, ngành có biện pháp tháo gỡ, có chính sách hỗ trợ giúp cho hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Y tế rà soát, đánh giá đầy đủ để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp chấn chỉnh tình trạng các cơ sở hành nghề ngoài công lập không phép; Sở Y tế phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội đánh giá lại việc sử dụng dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế ngoài công lập.

Đối với những kiến nghị của các cơ sở y tế ngoài công lập, các địa phương và Sở Y tế, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.