Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thi đua xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp

- Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Thưa các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

- Thưa quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy Hôm nay, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí và 188 điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà về dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phát động phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo cách mạng, là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, là phương pháp giáo dục tổng hợp sinh động và có hiệu quả lớn của Đảng.

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Người chỉ rõ:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, "người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Với quê hương Nghệ An nghĩa trọng tình cao, Người từng căn dặn “Mong đồng bào tiếp tục thi đua và giúp nhau thi đua làm cho Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc”, “Mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện lời dạy của Người về thi đua ái quốc, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ toàn tỉnh đã hăng hái thi đua, không quản ngại hy sinh, gian khổ, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ngay trong những ngày này, nhiều cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh đã và đang căng mình nơi biên giới, tại các cơ sở y tế, điểm cách ly tập trung để cùng với Đảng, Chính phủ, các địa phương trong cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19; Chung tay, nỗ lực duy trì, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp và tích cực chuẩn bị mọi mặt tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực chính trị tinh thần to lớn để đảng bộ và nhân dân các dân tộc Nghệ An vượt qua khó khăn, thách thức, phấn khởi, hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, nhiều kết quả cụ thể, đã được đồng chí Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tại Đại hội hôm nay.

Thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!

Từ các phong trào thi đua của tỉnh, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,được Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 8 tập thể, 7 cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập các mức hạng, 60 tập thể, 97 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động các mức hạng; có 2 Huân chương Dũng cảm; 101 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 101 tập thể và 484 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 6 C hiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng nghìn tập thể, cá nhân được cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh khen thưởng các hình thức.

Các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tập trung sản xuất sau dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Lâm Tùng

Mỗi tập thể, cá nhân đó là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, điều kiện công tác khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm nổi bật là ý chí cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, chiến đấu, có trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng… Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chúng ta xúc động và tự hào về những việc làm, hành động cao đẹp, đóng góp tích cực của các điển hình tiên tiến đã được nêu trong báo cáo của Hội đồng thi đua khen thưởng và các báo cáo tham luận hôm nay. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền trong tỉnh của chúng ta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến chưa kịp vinh danh, chưa có dịp về tham dự Đại hội hôm nay. Tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng.

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số nội dung thi đua còn mang tính hình thức, thiếu liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng còn bất cập, ở một số đơn vị chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất còn thấp. Việc phát hiện, bồi dưỡng, và nhân rộng điển hình tiên tiến, có nơi chưa được chú trọng đứng mức. Những tồn tại, hạn chế đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục.

Thưa các đồng chí!

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển, nhất là thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước. Để biến các tiềm năng, thế mạnh cùng với việc tận dụng tốt thời cơ đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ, hơn lúc nào hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần đẩy mạnh các phong thi đua yêu nước; thực sự coi đây là phương pháp hữu hiệu, là đòn bẩy để động viên tinh thần trách nhiệm của quần chúng; cổ vũ, phát huy tài năng, sáng tạo, trí tuệ, sức mạnh của quần chúng; khơi dậy, nuôi dưỡng, lan tỏa khát vọng vì Nghệ An giàu mạnh ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Báo cáo được trình bày trước Đại hội đã nêu đầy đủ các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn tới. Đặc biệt, ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Phó Chủ tịch nước đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua - khen thưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần quán triệt, thực hiện. Tại diễn đàn này, tôi nêu và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận, suy nghĩ trong quá trình trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước tới đây.

Thứ nhất: Ngay sau Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đợt tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh về tinh thần, nội dung, kết quả của Đại hội hôm nay, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế tiến công mới trong bối cảnh mới, nhiệm vụ mới.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng. Luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ hai: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người. Các phong trào thi đua phải được triển khai đồng đều, rộng khắp, có sức lan tỏa lớn, trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và thu hút đông đảo mọi người tham gia, từ thành thị đến nông thôn, đến vùng sâu, vùng xa, đến với vùng biên cương; từ tỉnh đến huyện, đến thôn, bản. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua.

Mỗi phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể với từng đối tượng, từng ngành, từng giới, thể hiện sinh động, hài hòa lợi ích của người lao động, của tập thể, của địa phương và lợi ích của xã hội; Khi phát động, tổ chức thực hiện phải có sơ kết, tổng kết đánh giá, tìm ra cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng.

Thi đua phải gắn với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, khen thưởng phải tạo động lực để thi đua. Đổi mới tổ chức thi đua phải đi đôi với đổi mới công tác khen thưởng; khen thưởng cần bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, mang tính nêu gương, giáo dục tốt và được dư luận đồng tình, ủng hộ,chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

Thứ ba: Các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, nhất là việc quản lý, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giải quyết chế độ chính sách cho người có công…

Gắn phong trào thi đua với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chính đốn Đảng, cụ thể hóa bằng phong trào thi đua "Nghệ An làm theo lời Bác dặn", góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Duy Thứ tư: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, do vậy phải quan tâm, chú trọng việc xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình; tập trung bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, để gợn đục, khơi trong, lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh đẹp về quê hương, con người xứ Nghệ trong lòng bạn bè cả nước và quốc tế. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đây còn là phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chung rất sinh động và có sức thuyết phục lớn. Đó cũng là cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục” như lời Bác Hồ đã dạy.



Thứ năm: Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có nghiệp vụ, có khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát động, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, phát huy ý chí cách mạng, dám thay đổi thời cuộc của tinh thần 90 năm Xô viết Anh hùng, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, thay mặt Đảng bộ nhân dân tỉnh nhà, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã luôn giành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu! Trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí, để tỉnh có điều kiện thuận lợi tiến nhanh, tiến vượt cùng với cả nước.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

