Đoàn kết… xuôi chiều!

(Baonghean) - Với 82km bờ biển và diện tích vùng biển lên tới 761.000km 2 , cùng 6 cửa lạch lớn nhỏ và một số bãi biển đẹp, Nghệ An có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế biển. Việc nâng tầm, đưa kinh tế biển trở thành mũi nhọn, tạo động lực để Nghệ An cất cánh là yêu cầu bức thiết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, nước này đang tăng cường nỗ lực sản xuất các vũ khí tiên tiến cho quân đội nhằm răn đe các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine.

(Baonghean.vn) - Trở lại “bản lũ quét” Hoà Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, hiện nay chính quyền và người dân đang nỗ lực hồi phục cuộc sống sau cơn lũ dữ. Điều phấn khởi là mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương xây dựng khu tái định cư vùng bị ảnh hưởng lũ quét ở huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Bên trong phân khu The Plaza, thuộc đại công viên xanh Eco Central Park là những căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm nép mình giữa thiên nhiên, được đầu tư hàng chục tiện ích đẳng cấp 6 sao, phục vụ mọi tiêu chuẩn khắt khe của giới nhà giàu.

Ở tuổi 40, các ca sĩ, diễn viên này có sự nghiệp thành công, sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ hơn nhiều so với tuổi song vẫn lẻ bóng một mình.

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Hữu Châu ở giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được bà con nhân dân trong vùng quý trọng bởi luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

(Baonghean.vn) - Ngày 11/12, tại huyện Nam Đàn, Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An trao 20 suất học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Nghệ An trồng rừng nguyên liệu vượt kế hoạch đề ra; Sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn; Nghệ An giành huy chương Vàng kickboxing và bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc… là những thông tin nổi bật ngày 11/12.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thăm và làm việc tại Gwangju, Hàn Quốc theo lời mời của Chính quyền Gwangju.

(Baonghean.vn) - Hiện nay, giá su su ở xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) đã tăng lên 10.000 đồng/kg, gấp nhiều lần so với năm trước. Su su cho thu hoạch 5 tháng liền, năng suất cao, nên người trồng phấn khởi.

(Baonghean.vn) - Hatonet - nền tảng kết nối nguồn lực cộng đồng IT đầu tiên tại Việt Nam là dự án vừa được trao giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2022. Tác giả của dự án là Hachinet Takumi – doanh nghiệp phát triển phần mềm khởi nghiệp tại Nghệ An.