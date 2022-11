Đoàn nghệ thuật tỉnh Nghệ An biểu diễn ví, giặm tại Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, với chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm", diễn ra từ ngày 17-19/11 .

Chiều 14/11, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức buổi báo cáo các nội dung tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022. Tham dự buổi báo cáo có lãnh đạo và các thành viên Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, với chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm", diễn ra từ ngày 17-19/11. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước, tôn vinh giá trị di sản, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 có rất nhiều hoạt động đặc sắc như giới thiệu những nét di sản đặc trưng của Ninh Bình và các tỉnh, thành theo chủ đề: Di sản Ninh Bình, di sản Thăng Long - Hà Nội, di sản vùng Bắc Bộ, di sản vùng Trung Bộ, di sản Tây Nguyên, di sản Nam Bộ và tiết mục chào mừng các đoàn quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival, các đoàn nghệ thuật của nhiều địa phương sẽ trình diễn nghệ thuật truyền thống như: Chèo, xẩm, trình diễn trống nhảy Kim Sơn (Ninh Bình), múa rối nước Thăng Long (Hà Nội), múa rối cạn (Hải Phòng), quan họ Bắc Ninh, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh…

Một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc là phần trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam của 71 người đẹp tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam.

Ngoài ra, Festival còn có lễ hội đường phố với 26 đoàn nghệ thuật các tỉnh, thành phố, đoàn hoa hậu du lịch thế giới… tham gia diễu hành; có múa rồng, múa lân, biểu diễn cồng chiêng, biểu diễn hoạt cảnh “Cờ lau tập trận”, hát xẩm, nghệ thuật trống nhảy, hát múa Ải Lao, khèn Lào…

Chuẩn bị cho Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh thành lập đoàn nghệ nhân, diễn viên, tổ chức tập luyện và dàn dựng chương trình nghệ thuật tham gia.

Tại Festival, đoàn nghệ thuật của tỉnh Nghệ An sẽ tham gia biểu diễn 3 tiết mục hát múa ví, giặm gồm: Về quê mình Xứ Nghệ (tại Lễ khai mạc), Về miền ví, giặm (tại Lễ bế mạc) và Ví, giặm một miền quê (tại Lễ hội đường phố).