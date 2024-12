Xã hội Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng các phần quà trị giá 250 triệu đồng tại Quế Phong Ngày 21/12, tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Chương trình được phối hợp cùng Đoàn Thanh niên của các đơn vị: Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Huyện đoàn Quế Phong và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Các đại biểu tham dự tại chương trình. Ảnh: Ái Vân

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên các đơn vị và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng các phần quà trị giá 250 triệu đồng. Trong đó, gồm: áo ấm, mũ len, khăn len, sữa, bình nước nóng lạnh, tủ đựng đồ cá nhân, máy tính để bàn và 50 suất học bổng cho Trường Mầm non xã Tri Lễ (điểm trường bản Huồi Xái), Trường Tiểu học Tri Lễ 1, Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (điểm trường bản Huồi Xái).

Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị trao tặng các phần quà trị giá 250 triệu đồng tại địa bàn xã Tri Lễ. Ảnh: Ái Vân

87 phần quà gồm 300 nghìn đồng cùng chăn, áo ấm… được trao cho 87 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Huồi Xái, xã Tri Lễ; 1 máy lọc nước và 1 máy in trao cho Ban Công an xã Tri Lễ; 1 tủ thuốc tặng cho Trạm Y tế quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ.

Đồng chí Đào Văn Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quế Phong trao quà cho các em Trường Tiểu học Tri Lễ 1. Ảnh: Ái Vân

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, bày tỏ lòng cảm ơn đến Đoàn Thanh niên các đơn vị, các doanh nghiệp và những nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, sẻ chia quý báu cho địa phương. Đồng chí nhấn mạnh rằng, những phần quà ý nghĩa này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái, gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ khó khăn.

Đây sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các đơn vị, trường học và bà con nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ quyết tâm phấn đấu để hướng đến một cuộc sống ngày càng ấm no, đầy đủ hơn.