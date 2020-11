Đoàn thanh niên VNPT ​với hành trình về nguồn đầy ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo VNPT địa bàn Nghệ An sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững; đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động; xây dựng đơn vị có phong trào thi đua điển hình, các tổ chức, đoàn thể vững mạnh... là mục tiêu của Đại hội Đảng bộ VNPT Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Baonghean.vn) - Trước tình hình phức tạp do dịch bệnh virus Corona (Covid-19) gây ra, để kịp thời hỗ trợ cho các trường trong thời gian nghỉ học, giúp giáo viên tiếp cận các học sinh từ xa để ôn tập kiến thức; ngày 18/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phối hợp VNPT tập huấn cung cấp giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phối hợp cùng lãnh đạo, nhân viên VNPT Nghệ An đến thăm và trao tặng 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, tại TP Vinh, Trung tâm Kinh doanh VNPT Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng đợt 1 chương trình “Lắp truyền hình - Rinh Tivi khủng” cho các khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ​