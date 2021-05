Doanh nghiệp Đài Loan quan tâm đầu tư vào Nghệ An

TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Tại Hội nghị, 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng là Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đã giới thiệu về cơ hội đầu tư và hạ tầng các KCN tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam); Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina; Tập đoàn Quốc tế Ju Teng đã chia sẻ một số kinh nghiệm đầu tư tại Nghệ An để các doanh nghiệp Đài Loan có cái nhìn rõ và toàn diện hơn về môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là 1 trong 3 KCN trên địa bàn được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh tư liệu

Các doanh nghiệp, tổ chức Đài Loan đã thẳng thắn trao đổi, đặt nhiều câu hỏi về chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ có quy mô nhỏ; chi phí lao động thực tế trên địa bàn tỉnh; bao giờ Việt Nam áp dụng chính sách hộ chiếu vắc xin để doanh nghiệp Đài Loan được vào khảo sát đầu tư; doanh nghiệp có được hỗ trợ chi phí vận chuyển không; Tỉnh Nghệ An có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao không?...