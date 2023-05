Doanh nghiệp gom hàng, thị trường lúa gạo sôi động; Giá cà phê tăng mạnh so với tuần trước

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp tiếp tục gom hàng, thị trường sôi động; Giá cà phê tăng mạnh so với tuần trước; Ngành phân bón sẽ có một năm tăng trưởng âm do “tác động kép”?... là những thông tin thị trường hôm nay 8/5.

Thị trường lúa gạo sôi động

Giá lúa gạo hôm nay 8/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong phiên đầu tuần. Theo đó tại kho An Giang, lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 đang được thương lái thu mua ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 giá dao động 6.600 – 6.750 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 – 8.000 đồng/kg; Nếp khô Long An 8.600 – 8.800 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.000 – 8.200 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm có xu hướng đi ngang. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 9.750 đồng/kg; giá gạo thành phẩm duy trì ổn định quanh mức 10.850 – 10.950 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm duy trì ổn định. Theo đó, tấm IR 504 ở mức 9.200 đồng/kg; cám khô dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, giá gạo các loại bình ổn. Giao dịch lúa gạo sôi động hơn nhờ doanh nghiệp tăng gom hàng. Thương lái chủ động chào bán lúa khô nhiều hơn.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam dao động khoảng 483-487 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 463 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn.

Nhiều doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, do nắng nóng gay gắt nhiều nơi và các cảnh báo thời tiết về hiện tượng El Nino đang đến gần có khả năng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền sản xuất nông nghiệp của nhiều nước. Chính vì vậy, hiện thời các nước đang tích cực thu mua để phục vụ tiêu dùng trong nước và cả dự trữ về lâu dài, tránh bị động.

Giá cà phê tăng mạnh so với tuần trước

Giá cà phê hôm nay, ngày 8/5 ở thị trường trong nước cao nhất là 53.900 đồng/kg, tăng mạnh cách biệt 2.400 đồng/kg so với cùng kỳ tuần trước (ngày 01/5).

Cụ thể, cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 53.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắc Nông dao động từ 53.700 – 53.800 đồng/kg và giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk phổ biến đạt 53.900 đồng/kg.

So với cùng kỳ tuần trước (ngày 1/5), giá cà phê đã tăng mạnh cách biệt từ 2.300 – 2.400 đồng/kg. Đặc biệt là trong ngày cuối tuần trước (6/5) giá cà phê đã “nhảy cóc” tăng tới 1.500 đồng/kg.

Tương tự, trái với dự báo về áp lực giảm giá, chốt phiên tuần qua, giá cà phê thế giới tiếp tục duy trì tăng điểm.

Ở phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm mở cửa ngày 8/5, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) dao động từ 2.381 – 2.471 USD/tấn tùy kỳ hạn giao hàng. Trong đó, cà phê giao tháng 7/2023 đạt 2.471 USD/tấn; giao tháng 9/2023 đạt 2.446 USD/tấn; giao cà phê tháng 11/2023 đạt 2.408 USD/tấn và giao cà phê tháng 01/2024 đạt 2.381 USD/tấn.

Đối với cà phê Arabica, ở phiên giao dịch gần nhất, trên sàn New York (Mỹ), giá cà phê dao động từ 183,65 – 188,05 cent/lb. Trong đó, đối với kỳ hạn giao cà phê tháng 7/2023 khớp giá 188,05 cent/lb. Các kỳ hạn còn lại lần lượt khớp giá là 185,6 cent/lb cho giao hàng tháng 9/2023; 183,75 cent/lb giao cà phê tháng 12/2023 và khớp giá 183,65 cent/lb cho kỳ hạn giao hàng tháng 03/2024.

Giá tiêu cao nhất 74.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 8/5 tại thị trường trong nước chững lại và có xu hướng đi ngang sau 4 phiên tăng liên tiếp tại các vùng trồng trọng điểm trong tuần qua. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm đều đã vượt mốc 70.000 đồng/kg và dao động quanh mốc 71.000 – 74.000 đồng/kg.

Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay dao động quanh mức 71.000 – 72.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 71.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay cũng duy trì ổn định quanh mức 72.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Đông Nam bộ, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai giá tiêu ở mức 73.000 đồng/kg; tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 73.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay đi ngang so với phiên cuối tuần. So với đầu tháng 5, giá tiêu trong nước đã tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước và vượt mốc 70.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương. Thị trường hồ tiêu giao dịch sôi động.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.506 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok 6.076 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, lo ngại thời tiết xấu trong năm nay khiến cây trồng giảm năng suất vụ tới giúp giá tiêu tăng cao ngay sau kỳ nghỉ lễ. Nhờ lực đẩy từ trong nước, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam cũng được niêm yết tăng mạnh.

Ngành phân bón sẽ có một năm tăng trưởng âm do “tác động kép”?

Dự báo cả năm 2023, ngành phân bón sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do tác động kép từ việc giảm giá và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Năm 2022, các doanh nghiệp phân bón ghi nhận thắng lớn do hưởng lợi về giá. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, giá phân bón đảo chiều. Giá Urê thế giới liên tục giảm mạnh. Thậm chí vào đầu tháng 4, giá Urê xuống mức 307,5 USD/tấn, mức thấp nhất trong 27 tháng kể từ đầu năm 2021. So với đỉnh hồi giữa tháng 4 năm ngoái, giá loại hàng hoá này đã giảm đến 70% và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nguyên nhân chủ yếu do các nhà sản xuất ở châu Âu mở rộng sản xuất nhờ giá nguyên, nhiên liệu đầu vào giảm khi nguồn khí đốt tự nhiên tăng lên và nhập khẩu LNG dồi dào. Bên cạnh đó, nguồn cung có xu hướng gia tăng trở lại sau khi Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến diễn biến giá các loại phân bón.

Quý I năm nay, nhiều đơn vị phân bón lớn trong nước ghi nhận mục tiêu lợi nhuận tụt dốc. Đơn cử như phân bón Bình Điền, lần đầu tiên kể từ 2008 đến nay, đơn vị này ghi nhận doanh thu âm, lỗ trong quý I/2023. Hai doanh nghiệp lớn là Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu, lợi nhuận giảm sâu so với quý I/2022. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế và hợp nhất của Công ty mẹ Phân bón Cà Mau giảm hơn 84%; lợi nhuận trước thuế của Phân bón Phú Mỹ cũng ước giảm đến 88% so với cùng kỳ năm trước. Quý I/2023, Đạm Hà Bắc cũng lỗ sau 6 quý lãi liên tiếp.

Dự báo về thị trường phân bón 2023, chứng khoán BSC nhận định các doanh nghiệp phân bón sẽ đối mặt với áp lực tăng trưởng âm do nền so sánh cao trong năm 2022. Giá Urê năm 2023 sẽ chịu áp lực giảm do nguồn cung tăng đến từ việc Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu Urê từ Ấn Độ giảm do quốc gia này tăng cường sản xuất Urê nội địa. Sau cùng, biên lợi nhuận các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước có thể sẽ thu hẹp so với mức nền cao của 2022.

SSI Research cũng đánh giá không khả quan đối với ngành phân bón trong năm nay. Vì giá phân bón phụ thuộc nhiều vào giá dầu, trong khi hiện giá dầu có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, việc Nga, Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu Urê toàn cầu sẽ giảm áp lực về nguồn cung, việc giá phân bón giảm sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Ngoài những khó khăn khách quan của thị trường thì doanh nghiệp phân bón trong nước đang còn gánh chịu những khó khăn, bất lợi khác đến từ chính sách Thuế giá trị gia tăng phân bón trong Luật Thuế 71.