Thị trường hàng hóa Nghệ An ổn định dịp Tết

Nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trong tháng Tết tăng so với các tháng khác. Đơn vị cung cấp chủ yếu là Công ty Xăng dầu Nghệ An và các thương nhân phân phối khác bao gồm Công ty CP Hàng Hải Phúc An, Công ty TNHH Lưu Nga, Công ty CP Kinh doanh và Tổng hợp Đô Lương,... Trong quý I/2025, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu có kế hoạch dự trữ khoảng 297.000 m3, trong đó các thương nhân đầu mối, phân phối như Công ty Xăng dầu Nghệ An có kế hoạch dự trữ khoảng 208.500 m3, Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Đô Lương 3.150 m3, Công ty CP Hàng Hải Phúc An khoảng 3.230 m3, Công ty TNHH Lưu Nga 2.305 m3 và các thương nhân đầu mối, phân phối khác khoảng 80.000 m3.