Kinh tế 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Nghệ An tăng 32% Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 2,326 tỷ USD, tăng 32,01% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 84,58% kế hoạch năm 2024.

Theo Sở Công Thương, trong 9 tháng năm 2024, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 84,4%; Hàng dệt may tăng 30,1% (gia tăng đơn hàng xuất khẩu); Tôn thép các loại tăng 29,2%; Dây điện và cáp điện tăng 74,5% (các nhà máy mở rộng hoạt động).

Giày dép các loại tăng 88,1% do một số nhà máy mới đi vào hoạt động, ổn định công suất như: Công ty TNHH giày Andromeda Việt Nam; Cypress Việt Nam; Viet Glory và Apex.

Đồ họa: Hữu Quân

Ngoài ra, do nguồn cung gạo trên thế giới thu hẹp do điều kiện thời tiết bất lợi, nhiều quốc gia cung ứng lớn buộc phải cấm và hạn chế xuất khẩu, nên gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp Nghệ An tăng 75%...

Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, tiêu biểu: Hồng Kông tăng 87,5%; Đài Loan tăng 68,4%; Nhật Bản tăng 28,8%, Hàn Quốc tăng 16,7%, Đức tăng 47,7%, Singapore 111,5%,...

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,690 tỷ USD, tăng 73,51% so với 9 tháng năm 2023.

Sản xuất tại Công ty CP May Vinatex Hoàng Mai. Ảnh: Thu Huyền

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, thời gian qua, ngành tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp chế biến nông sản tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp xúc với các tham tán thương mại để mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ,… Ghi nhận tại một số doanh nghiệp Minh Anh Kim Liên, Hi-Tex, Sangwoo, Woin Vina,... đã có những tín hiệu tích cực về đơn hàng tăng những tháng đầu năm 2024.

Ngoài ra, ngành cũng tổ chức các Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp tại Houston, Texas, Hoa Kỳ; tổ chức đoàn công tác tham dự chương trình kết nối giao thương và Hội chợ tại Phnompenh -Campuchia và Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu trong và ngoài nước: Gian hàng của tỉnh và tham gia Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 06-08/6/2024 và Chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung tại Đà Nẵng từ ngày 25-30/6/2024; Chuẩn bị tham gia chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế”…