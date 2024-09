Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 28/9/2024: Đồng loạt giảm ở cả trong nước lẫn xuất khẩu Giá lúa gạo hôm nay 28/9/2024: Thị trường trong nước điều chỉnh giảm với mặt hàng lúa và gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo hôm nay 28/9/2024

Giá lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giảm nhẹ, khoảng 100-300 đồng/kg. Cụ thể, giá gạo IR 504 Hè Thu hiện là 10.450 - 10.600 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá 12.800 - 12.900 đồng/kg, giảm 100 đồng so với hôm qua.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Jasmine, Nàng hoa, và gạo tẻ có giá từ 15.000 đồng/kg đến 21.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 28/9/2024

Tại Hậu Giang và Đồng Tháp, thị trường lúa mới không sôi động, gạo chất lượng cao khan hiếm, giá cả khá ổn định. Ở Cần Thơ, giá lúa mùa Thu Đông không thay đổi nhiều, và lượng giao dịch không nhiều.

Cà Mau sau mùa vụ chính, lượng lúa thu hoạch giảm, dẫn đến ít giao dịch hơn. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa ngày hôm nay có sự điều chỉnh so với hôm qua:

- Lúa IR 50404: giá từ 7.100 - 7.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

- Lúa Đài thơm 8: giá từ 8.000 - 8.200 đồng/kg.

- Lúa OM 5451: giá từ 7.400 - 7.700 đồng/kg, giảm 200 đồng.

- Lúa OM 18: giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

- Lúa OM 380: giá 7.300 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

- Lúa Nhật: giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

- Lúa Nàng Nhen (khô): giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 28/9/2024

Giá các loại phụ phẩm hiện nay dao động từ 6.000 đến 9.700 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 là từ 9.600 đến 9.700 đồng/kg, trong khi giá cám khô là từ 6.000 đến 6.050 đồng/kg.

Thị trường gạo nếp cũng có sự thay đổi so với hôm qua. Giá nếp Long An IR 4625 giảm 100 đồng, hiện là từ 9.500 đến 9.700 đồng/kg. Giá nếp Long An loại 3 tháng tăng 100 đồng, với mức giá mới là từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay có sự điều chỉnh nhỏ. Gạo 100% tấm có giá 454 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 564 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 534 USD/tấn, mỗi loại giảm 1 USD so với ngày hôm qua.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong 14 tháng, do nhu cầu giảm và cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu khác. Gạo Thái Lan loại 5% tấm hiện có giá 560 USD/tấn, thấp nhất từ 20/7/2023 và giảm so với 565 USD/tấn của tuần trước.

Một số thương nhân tại Bangkok báo cáo rằng Indonesia đang nhập khẩu gạo với giá rẻ hơn từ các nhà xuất khẩu khác, và sự mạnh lên của đồng baht cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của gạo Thái.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, ông Pichai Naripthaphan, nhận định rằng sự tăng giá của đồng baht sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu trong 3 tháng tới, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp.

Một thương nhân khác cho biết thị trường đang chờ xem chính sách gạo của Ấn Độ sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới và hiện tại là mùa thu hoạch.