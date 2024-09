Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 25/9/2024: Đồng loạt giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 25/9/2024: Giá lúa gạo đồng loạt giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, giá gạo giảm 100 đồng/kg, dao động quanh mốc 10.750 – 13.000 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay 25/9/2024

Tại Đồng Tháp và Sóc Trăng, lượng gạo thu hoạch ổn định và được mua đều tại các kho chợ. Ở Lấp Vò, Đồng Tháp, lượng gạo thu hoạch ít hơn, chất lượng gạo không đồng đều và giá cả có sự biến động.

Giá gạo trên thị trường hiện nay đang giảm so với hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu giảm 100 đồng/kg, xuống còn 10.750 - 10.800 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá khoảng 13.000 - 13.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg, tiếp theo là gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg, và các loại gạo khác có giá từ 15.000 đồng/kg đến 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 25/9/2024

Tại Đồng Tháp và Kiên Giang, việc mua bán lúa mới diễn ra chậm và giá gạo đang ở mức thấp. Ở Cần Thơ, thị trường lúa mới cũng kém sôi động với ít người tham gia mua bán.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa hôm nay có sự thay đổi so với hôm qua:

Giá lúa IR 50404 dao động từ 7.300 đến 7.500 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.600 đến 7.900 đồng/kg. Lúa OM 18 được bán với giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg. Lúa OM 380 có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg, giảm 100 đồng so với trước.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô được bán với giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 25/9/2024

Thị trường gạo nếp giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, gạo nếp Long An IR 4625 (khô) hiện có giá từ 9.600 đến 9.800 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đến 200 đồng so với ngày trước. Gạo nếp Long An loại 3 tháng (khô) đang được bán với giá từ 9.800 đến 9.900 đồng/kg, giảm 100 đồng so với hôm qua.

Đối với các sản phẩm phụ phẩm, giá cả biến động từ 5.800 đến 8.600 đồng/kg. Hiện tại, phụ phẩm tấm OM 5451 có giá từ 8.500 đến 8.600 đồng/kg.

Cám khô được bán với giá từ 5.800 đến 5.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 25/9/2024

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với gạo 100% tấm giảm 1 USD xuống còn 454 USD/tấn.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,5 triệu tấn gạo, thu về 4,06 tỷ USD, tăng 6% về lượng và 21% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản đang trải qua tình trạng thiếu hụt gạo lần đầu tiên từ năm 1999 do người dân mua gạo tích trữ vì lo ngại động đất và bão. Giá gạo tại Nhật Bản tăng cao, hiện hơn 30% so với năm trước, phần lớn do hạn hán năm 2023 và việc mua tích trữ của người dân vào tháng 8/2024.

Nhật Bản nhập khẩu khoảng 770.000 tấn gạo mỗi năm, chủ yếu từ Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc và Úc, trong khi gạo Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của họ.

Tập đoàn Tân Long là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công gạo ST25 sang Nhật Bản, đáp ứng hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Cơ hội cho gạo Việt Nam tại thị trường Nhật Bản là lớn do nhu cầu cao, nhưng đòi hỏi các hợp đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng từ 6-9 tháng để đáp ứng tiêu chuẩn.

Việt Nam đang mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang các khu vực mới như Trung Đông, Nam Mỹ, cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc, bên cạnh các thị trường truyền thống.