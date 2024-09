Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 20/9/2024: Giá gạo giảm mạnh, giá lúa tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 20/9/2024: Thị trường trong nước tăng giảm trái chiều. Giá gạo nguyên liệu giảm từ 400 - 450 đồng/kg và giá lúa tăng nhẹ 100 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay 20/9/2024

Tại An Giang và Đồng Tháp, giá gạo duy trì ổn định, nguồn cung ít nhưng nhu cầu mua vẫn đều. Ở Sa Đéc, lượng gạo về ít hơn và giá đã giảm so với hôm qua, các kho chỉ mua với số lượng nhỏ và giá thấp.

Tại Lấp Vò, lượng gạo về không thay đổi, giá giảm, và các kho chỉ mua với giá thấp hơn. Ở An Cư, nguồn cung gạo ít, giá cả phụ thuộc vào chất lượng, và có nhiều yêu cầu mua từ các kho chợ.

Trên thị trường, giá gạo IR 504 Hè Thu hiện là 10.300 - 10.500 đồng/kg, giảm 400 - 450 đồng/kg so với ngày hôm qua, trong khi giá gạo thành phẩm IR 504 là 13.000 - 13.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi, với gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Jasmine có giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg, và gạo tẻ thông thường có giá khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như thơm thái hạt dài, gạo Hương lài, gạo thơm Đài Loan, gạo trắng thông dụng, gạo Sóc thường, gạo Sóc Thái, và gạo Nhật có giá từ 17.000 đến 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 20/9/2024

Tại Cần Thơ và Hậu Giang, lượng lúa thu hoạch ít do thời tiết mưa nhiều, khiến cho việc giao dịch lúa trở nên chậm và ít người mua.

Ở Cần Thơ, do mưa lớn, lượng lúa Thu Đông thu hoạch được không nhiều và việc mua bán diễn ra không sôi động.

Tại Sóc Trăng, mặc dù lượng lúa còn ít nhưng đã bắt đầu tăng trở lại, và giá cả được nông dân giữ ổn định.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Lúa IR 50404 có giá từ 7.300 đến 7.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.600 đến 7.900 đồng/kg.

Lúa OM 18 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 380 có giá từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen (khô) có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 20/9/2024

Thị trường gạo nếp không thay đổi so với hôm qua. Gạo nếp Long An IR 4625 khô có giá từ 9.800 đến 9.900 đồng/kg. Gạo nếp Long An loại 3 tháng khô giữ nguyên giá, từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá các loại phụ phẩm gạo biến động nhẹ, với tấm OM 5451 hiện có giá từ 8.500 đến 8.600 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đến 200 đồng.

Cám khô có giá từ 5.900 đến 6.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu 20/9/2024

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện tại không thay đổi so với hôm qua, với giá như sau: gạo 100% tấm là 455 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 565 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 535 USD/tấn.

Trong một cuộc họp của WTO, Nhật Bản đã nêu câu hỏi về việc Ấn Độ cung cấp trợ cấp điện cho nông dân của họ.

Canada quan tâm đến việc Ấn Độ có xem xét đến an ninh lương thực của các quốc gia nhập khẩu khi họ áp đặt các hạn chế xuất khẩu lúa mì.

Các thành viên WTO cũng tỏ ra lo ngại về các chương trình hỗ trợ thu nhập mà Chính phủ và các bang ở Ấn Độ dành cho nông dân.

Từ năm 2022, đã có hơn 40 câu hỏi được đưa ra cho Ấn Độ liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu của họ.