Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 26/9/2024: Đồng loạt giảm nhẹ từ 100 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 26/9/2024: Thị trường trong nước đồng loạt giảm nhẹ từ 100 - 250 đồng/kg với mặt hàng lúa và gạo. Giá gạo xuất khẩu cũng giảm nhẹ 2 USD/tấn.

Giá gạo hôm nay 26/9/2024

Giá gạo trên thị trường đã thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện là 10.500 - 10.700 đồng/kg, giảm nhẹ từ 100 - 250 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng/kg, với giá hiện tại là 13.000 - 13.100 đồng/kg.

Ở các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen đang có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác có giá như sau: gạo Jasmine từ 18.000 - 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg, gạo tẻ từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 21.000 đồng/kg, và gạo Hương lài 18.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như gạo thơm Đài Loan, gạo trắng thông dụng, gạo Sóc thường, gạo Sóc Thái, và gạo Nhật có giá từ 17.000 đến 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 26/9/2024

Tại An Giang và Kiên Giang, việc mua bán lúa mới diễn ra chậm và giá cả thấp. Ở Đồng Tháp, nhu cầu mua gạo tốt, người mua chọn lọc gạo đẹp với giá cả ổn định.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh so với hôm qua.

Lúa IR 50404 có giá từ 7.300 đến 7.500 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.600 đến 7.900 đồng/kg. Lúa OM 18 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg. Lúa OM 380 có giá từ 7.300 đến 7.600 đồng/kg, giảm 200 đồng so với trước.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 26/9/2024

Giá của các loại phụ phẩm hiện nay rơi vào khoảng 5.800 đến 8.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 hiện là 8.600 đến 8.700 đồng/kg, tăng thêm 100 đồng/kg.

Giá cám khô cũng tăng 100 đồng/kg, với mức giá hiện tại là 5.900 đến 6.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nếp không thay đổi so với hôm qua. Gạo nếp Long An IR 4625 (khô) có giá ổn định từ 9.600 đến 9.800 đồng/kg. Gạo nếp Long An 3 tháng (khô) có giá từ 9.800 đến 9.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam cũng có sự điều chỉnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 100% tấm hiện là 454 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% là 565 USD/tấn, giảm 2 USD; và gạo 25% tấm là 535 USD/tấn, cũng giảm 2 USD.

Việt Nam đã giành hợp đồng cung cấp 59.000 tấn gạo cho Indonesia, sau khi đồng ý giảm giá so với mức giá đề xuất ban đầu.

Trong phiên mở thầu nhập khẩu 450.000 tấn gạo nhập khẩu của Indonesia, có 15 lot (Lot là số lượng đơn vị được tiêu chuẩn hóa của một tài sản được giao dịch- cụ thể ở đây là gạo). Việt Nam, Myanmar, Pakistan, Thái Lan và Campuchia là các nước được chọn để cung cấp gạo.

Việt Nam đã thắng thầu ở hai lot: Lot số 3 với 30.650 tấn và lot số 5 với 28.350 tấn.

Theo thông tin từ KTSG Online, Việt Nam đã trúng thầu 2 lot trong tổng số 15 lot, Myanmar trúng 4 lot, Pakistan trúng 8 lot và Thái Lan trúng 1 lot.

Công ty cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green (Vua Gạo) của Việt Nam đã thắng thầu với giá 548 USD/tấn cho cả hai lot mà họ đấu thầu. Vua Gạo đã giảm giá bán gạo của mình xuống 18,9 USD/tấn sau khi thương lượng với Indonesia, từ mức giá ban đầu là 566,9 USD/tấn.

Các nước khác cũng đã giảm giá gạo của họ để có thể thắng thầu ở Indonesia. Ví dụ, Myanmar đã giảm giá từ 554,8 USD/tấn xuống còn 550 USD/tấn, và Pakistan cũng đã giảm giá xuống 554,7 USD/tấn.

Thái Lan đã giành được hợp đồng với giá 574 USD/tấn, giảm 12,49 USD/tấn so với giá đề xuất ban đầu, trong khi Myanmar có giá thầu thấp nhất là 539 USD/tấn.

Hầu hết các hợp đồng gạo của Việt Nam với Indonesia đều phải giảm giá để giành chiến thắng. Một số công ty Việt Nam đã bị chỉ trích là bán gạo với giá quá thấp.

Tính đến giữa tháng 9/2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,5 triệu tấn gạo, trị giá hơn 4 tỷ USD, tăng 6,2% về khối lượng và 21,2% về giá trị so với năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, với tổng khối lượng xuất khẩu là gần 914.000 tấn, trị giá khoảng 558 triệu USD, tăng 27% về khối lượng và 54% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.