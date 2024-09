Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 27/9/2024: Giá gạo tiếp tục giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 27/9/2024: Giá gạo tiếp tục giảm nhẹ từ 50 đến 200 đồng/kg. Giá lúa hôm nay ổn định, không có điều chỉnh so với hôm qua.

Giá gạo hôm nay 27/9/2024

Giá lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giảm, với giá dao động từ 10.450 đến 13.000 đồng/kg.

So với ngày hôm qua, giá gạo IR 504 Hè Thu giảm nhẹ, hiện ở mức 10.450 - 10.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm, giá hiện tại là 12.800 - 13.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Jasmine, Nàng hoa, và gạo tẻ có giá từ 15.000 đến 21.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 27/9/2024

Tại An Giang và Đồng Tháp, việc mua bán lúa mới diễn ra chậm, số lượng gạo đẹp không nhiều và giá cả khá ổn định. Ở Cần Thơ, lượng giao dịch lúa mới không nhiều, phần lớn lúa đã được thu hoạch.

Giao dịch lúa Thu Đông tại An Giang cũng không sôi động, giá cả hầu như không thay đổi. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Lúa IR 50404 có giá từ 7.300 đến 7.500 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.600 đến 7.900 đồng/kg. Lúa OM 18 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg. Lúa OM 380 có giá dao động từ 7.300 đến 7.600 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 27/9/2024

Giá các loại phụ phẩm hiện nay dao động từ 6.000 đến 9.700 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 hiện là 9.600 đến 9.700 đồng/kg, đã tăng thêm 1.000 đồng/kg. Giá cám khô hiện là từ 6.000 đến 6.050 đồng/kg, tăng nhẹ từ 50 đến 100 đồng/kg.

Trong khi đó, giá lúa nếp không thay đổi so với ngày hôm trước. Giá nếp Long An IR 4625 (khô) giữ ổn định ở mức 9.600 đến 9.800 đồng/kg. Giá nếp Long An 3 tháng (khô) cũng không thay đổi, vẫn là 9.800 đến 9.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên so với hôm qua. Gạo 100% tấm có giá 454 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 565 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 535 USD/tấn theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Nông dân ở ĐBSCL đang gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa hè thu do mưa nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng và giá lúa gạo. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2024, nguồn cung gạo của Việt Nam sẽ không dồi dào, chỉ có vụ thu đông với sản lượng thấp nhất trong năm.

Có thể Việt Nam sẽ cần tăng nhập khẩu gạo từ các quốc gia khác như Campuchia nếu doanh nghiệp tiếp tục tham gia thầu gạo của Indonesia.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, đến cuối tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 6,15 triệu tấn gạo và có thể đạt 6,8 triệu tấn vào cuối tháng 9.

Bão lũ gần đây đã làm hư hại gần 200.000 ha lúa ở miền Bắc và miền Trung, điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung gạo của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mặc dù Việt Nam không có nhiều gạo để xuất khẩu, giá gạo thế giới lại đang giảm, thấp hơn so với đầu năm và trái với xu hướng tăng giá cuối năm thông thường.