Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sản phẩm hàng hoá Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, sau cuộc làm việc với tỉnh, đoàn tiền trạm thành phố Gwangju (Hàn Quốc) có cuộc làm việc với Sở Công Thương và các doanh nghiệp Nghệ An có hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố Gwangju có các ông: Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Gwangju - Hàn Quốc; ChaeSang Lim - Tổng Giám đốc Công ty Y - Mart. Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; 18 doanh nghiệp có mong muốn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Hơn 54 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc

Bày tỏ vinh dự được tiếp đón đoàn tiền trạm thành phố Gwangju về làm việc tại Sở Công Thương, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng và tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An trong nhiều năm qua.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều năm 2021 giữa Nghệ An và Hàn Quốc đạt 452 triệu USD, tăng 45% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 246,1 triệu USD, chiếm 11,65% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, xếp vị trí thứ 3 sau thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Hiện Nghệ An đã có hơn 54 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với 8 nhóm mặt hàng chính, bao gồm: Hàng dệt may; Thiết bị linh kiện điện tử; Dây điện và cáp điện; Nguyên phụ liệu dệt may, da giày; Sản phẩm đá các loại; Bao bì; Hoa quả chế biến; Nhựa thông, tùng hương;...

Tuy nhiên, trong quá trình xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, doanh nghiệp của tỉnh gặp không ít khó khăn, nhất là các điều kiện, hàng rào kỹ thuật của Hàn Quốc có xu hướng siết chặt hơn. Thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc như: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tỉnh Nghệ An; cung cấp thông tin về thị trường Hàn Quốc; Cung cấp thông tin các điều kiện, rào cản kỹ thuật của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp...

Trong thời gian tới, với mục đích đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và tỉnh Nghệ An với thành phố Gwangju nói riêng, ông Phạm Văn Hóa đề xuất cần xây dựng cơ chế trong việc cung cấp, trao đổi thông tin nhằm tìm hiểu về văn hóa, tình hình đầu tư, thương mại giữa hai bên. Chính quyền thành phố Gwangju hỗ trợ Nghệ An xuất khẩu một số mặt hàng có điều kiện xuất khẩu của Nghệ An như: Thủy sản (đông lạnh, bột cá...), gừng, hoa quả và hoa quả chế biến (cam, chanh leo, dứa...). Đề xuất chuỗi siêu thị Y - Mart thông qua việc nắm bắt thông tin các sản phẩm được giới thiệu tại cuộc làm việc cũng như các sản phẩm khác để nghiên cứu đưa một số sản phẩm được bán tại Hàn Quốc. Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương

Tăng cường kết nối, đưa hàng hóa Nghệ An sang Hàn Quốc

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận, trao đổi và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác thương mại 2 nước nói chung và tỉnh Nghệ An với thành phố Gwangju nói riêng.

Ông ChangKyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Gwangju cho biết, thành phố mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực đối với tỉnh Nghệ An và chuyến công tác lần này là tiền đề quan trọng để có thể tiến tới ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nghệ An. Việc kết nối liên kết giữa hai bên sẽ tạo điều kiện cho người dân 2 tỉnh, thành phố được tiếp cận, sử dụng sản phẩm hàng hóa của mỗi nước; Các doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm hiểu, kết nối xuất, nhập khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Dịp này, Công ty Y - Mart cũng đã dành thời gian tìm hiểu cụ thể về các sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An được trưng bày, giới thiệu tại cuộc họp. Ông ChaeSang Lim - Tổng Giám đốc Công ty Y - Mart cho biết, tiềm năng sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng nông sản của Nghệ An là rất lớn, tuy nhiên, một số sản phẩm có vào được thị trường Hàn Quốc thì phải xem lại danh mục hàng hóa được nhập khẩu của Hàn Quốc. Hiện nay có rất nhiều công dân của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc; nhu cầu sử dụng hàng hóa xuất xứ Việt Nam rất cao. Nhiều sản phẩm của Việt Nam được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, như phở, mỳ… Tới đây, sau các cuộc làm việc, kết nối cung - cầu xuất, nhập khẩu, hy vọng hàng Nghệ An sẽ có mặt nhiều hơn ở thị trường Hàn Quốc.