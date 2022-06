Nghệ An gặp gỡ trực tuyến Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc, xúc tiến xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu, sáng 1/6, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến “Gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu Nghệ An”.

Đồng chí Phạm Văn Hóa – Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tại điểm cầu Nghệ An, cùng dự có đại diện VCCI, các hội doanh nghiệp và đại diện các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tham dự tại đầu cầu Hàn Quốc có ông Phạm Khắc Tuyên - Trưởng cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa cho biết, Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng và tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An trong nhiều năm qua.

Việc 2 nước tham gia ký kết Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc cũng như Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã mở rộng khung pháp lý cho các hoạt động thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 chiều năm 2021 giữa Nghệ An và Hàn Quốc đạt 452 triệu USD, tăng 45% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 246,1 triệu USD, chiếm 11,65% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh, xếp vị trí thứ 3 sau thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Tại hội nghị, ông Phạm Khắc Tuyên - Trưởng cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã thông tin đến các doanh nghiệp về thị trường Hàn Quốc; chia sẻ những lưu ý khi xuất, nhập khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Các doanh nghiệp đã được giao lưu, trao đổi với Tham tán về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất, nhập khẩu cũng như các cơ hội để kết nối trong thời gian tới.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 54 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với 8 nhóm mặt hàng chính, bao gồm: Hàng dệt may, thiết bị linh kiện điện tử, dây điện và cáp điện, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm đá các loại, bao bì, hoa quả chế biến, nhựa thông và tùng hương.

Nhu cầu kết nối hiện nay với Hàn Quốc tập trung vào các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như: nông, thủy sản, đá các loại, vật liệu xây dựng,...

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường Hàn Quốc về quy định pháp luật, nhu cầu thị trường, rào cản kỹ thuật,...; Giải đáp và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi xuất, nhập khẩu với thị trường Hàn Quốc; đồng thời tìm kiếm giải pháp để thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu đối với một số sản phẩm cụ thể của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới.