Tại sao lại bùng nổ “chuyển đổi số” như vậy? Do sính chữ, do muốn sang mồm, do các ông làm công nghệ bịa ra để nâng cao giá trị của công nghệ hay do nhu cầu, do sự cấp thiết, do lợi ích to lớn của chuyển đổi số mang lại?

Rất nhiều người đặt câu hỏi “vậy chuyển đổi số khác gì tin học hoá”? Trong số những người đặt câu hỏi ấy có khá nhiều tiến sĩ về công nghệ thông tin, những cây đa cây đề trong giới công nghệ thông tin. Họ đặt câu hỏi cũng đúng thôi bởi vẫn là mấy ông làm công nghệ thông tin ấy thôi, giờ các ông đều đồng thanh nói “chúng tôi không chỉ tin học hoá mà chúng tôi chuyển đổi số”.