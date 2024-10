Nghệ An cuối tuần

Xã hội Doanh nhân trẻ Nghệ An 'Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị' Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kim Long, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An.

Thanh Quỳnh (Thực hiện) • 13/10/2024

P.V: Có thể thấy, tri thức, trách nhiệm và tinh thần hội nhập là những yếu tố cốt lõi giúp lực lượng doanh nhân khẳng định vị thế, vai trò của mình trong tình hình mới. Vậy theo ông, đội ngũ doanh nhân trẻ Nghệ An đã phát huy những yếu tố này như thế nào để góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Trước tình hình thị trường thế giới và trong nước diễn biến nhanh và cạnh tranh khốc liệt, đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết thúc đẩy đội ngũ doanh nhân trẻ nỗ lực hết mình để nâng cao kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và tăng cường khả năng hội nhập. Trong đó, kiến thức chuyên môn là nền tảng quan trọng, đòi hỏi sự hiểu biết sâu về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, tài chính, marketing và công nghệ nhằm đáp ứng với nhu cầu mới đặt ra từ thực tiễn.

Họ tích cực nâng cao trình độ qua các khóa học, hội thảo, và nghiên cứu để cập nhật xu hướng mới trong ngành. Từ đó, hoàn thiện khả năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu giúp họ dự báo chính xác các cơ hội và thách thức đang đặt ra.

Ông Nguyễn Văn Dũng đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã đạt thành thích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tích cực tham gia vào công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh tư liệu nhân vật cung cấp

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, các doanh nhân trẻ còn có trách nhiệm đóng góp tích cực vào cộng đồng, giữ vững đạo đức kinh doanh một cách minh bạch, tuân thủ pháp luật và áp dụng các phương pháp kinh doanh bền vững, tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh cũng đã nỗ lực linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường quốc tế và sẵn sàng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ năm 2019 đến nay, hội đã triển khai hướng dẫn, giới thiệu, kết nối hội viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chương trình “Kết nối giao thương - Xúc tiến Thương mại” do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức nhận được sự quan tâm lớn lãnh đạo tỉnh và thu hút hàng trăm doanh nghiệp từ 11 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Đặc biệt, trong tháng 5/2023, hội đã tổ chức đoàn tham dự chương trình Kết nối giao thương tại Quảng Châu - Trung Quốc. Qua đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã ký kết hợp tác giao thương thành công với Hiệp hội Doanh nhân trẻ Quảng Châu, có dịp tham quan mô hình hoạt động tại Công ty Logistics và làm việc, trao đổi với Hiệp hội Logistics Quảng Châu; Tham dự Hội chợ Catonfail… Sau chương trình, các đơn vị đã có rất nhiều hợp tác thành công với doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, hội đã trở thành cầu nối để các doanh nghiệp hội viên tham dự các đoàn làm việc với đối tác trong và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào để tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư.

Những nỗ lực trên là tiền đề để các doanh nghiệp Nghệ An từng bước xây dựng được hướng đi bền vững trong tình hình mới. Nhiều chủ doanh nghiệp đã đạt được các giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Doanh nhân Sao đỏ; Giải thưởng sao Vàng đất Việt; Giải doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và các giải thưởng đề cử cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An…

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đạt danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. Ảnh tư liệu Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cung cấp

Đồng thời, các doanh nghiệp hội viên có mức tăng trưởng tốt, trong đó có những doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng trên 60% năm. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “chất xám cao” như nông nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, và một số dịch vụ kỹ thuật, tư vấn cũng phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

P.V: Theo ông, trong bối cảnh Nghệ An đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thì những cơ hội và thách thức nào đặt ra với đội ngũ doanh nhân trẻ?

Ông Nguyễn Văn Dũng : Sự cải thiện môi trường đầu tư và những chính sách khuyến khích khởi nghiệp của tỉnh Nghệ An đã mở ra nhiều cơ hội lớn cho doanh nhân trẻ. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ tài chính và các chương trình kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này giúp họ không chỉ mở rộng quy mô mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Nghệ An đã tạo ra những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp như việc cải thiện chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) qua việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động liên quan đến đầu tư​. Điều này tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ.

Lễ trao Bằng khen các cấp cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2003 -2023). Ảnh tư liệu Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cung cấp

Cùng đó, các khu công nghiệp được phát triển mạnh mẽ, hạ tầng giao thông và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được nâng cấp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn lực, kết nối thương mại và logistics, từ đó mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Việc phát triển hạ tầng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra những lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Nghệ An hiện nay là điểm dừng chân không chỉ của doanh nghiệp lớn trong nước mà còn có các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Điều này tạo nên sự cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, công nghệ và thị trường.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2003 -2023). Ảnh tư liệu Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cung cấp

Việc tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế đầy biến động đòi hỏi doanh nhân trẻ không chỉ phải sáng tạo mà còn phải linh hoạt trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh mới. Doanh nhân trẻ Nghệ An cần tận dụng tốt các cơ hội từ chính sách của tỉnh và đồng thời chủ động xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Họ cũng cần đầu tư vào công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để tăng cường sức cạnh tranh.

Đồng thời, cần tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt, trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao như công nghệ thông tin, quản lý sản xuất và phát triển thị trường. Việc đào tạo và giữ chân nhân tài là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như tìm kiếm thị trường quốc tế, sẽ mở ra những hướng đi mới và bền vững.

“ Doanh nhân trẻ Nghệ An cần tận dụng tốt các cơ hội từ chính sách của tỉnh và đồng thời chủ động xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

P.V: Ngoài việc phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trẻ đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa nào nhằm tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Cùng với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách; tham gia xây cầu cho các vùng khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, hội thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các chương trình như "Xuân ấm áp - Tết yêu thương", “Tết ấm biên cương”, tổ chức các giải chạy "Tết vì người nghèo" góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Ước tính đã có hơn 6 tỷ đồng được các doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ thông qua kênh của hội. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh thông qua các hoạt động nội bộ của mình để hướng về các địa bàn khó khăn trong, ngoài tỉnh.

Hàng trăm suất quà ý nghĩa với tổng giá trị 120 triệu đồng đã được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao tặng cho bà con tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn trong chương trình "Tết vì người nghèo 2024"; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Dũng (áo đen) cùng các đơn vị đồng hành phối hợp vận động 1.500 túi thuốc an sinh hỗ trợ bà con phía Bắc sau bão Yagi. Ảnh: Tư liệu Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An - Thanh Quỳnh

Quan trọng hơn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh còn đóng góp cho mục tiêu giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh, đồng thời đa dạng các hoạt động nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương. Cụ thể, hội đã lựa chọn, giới thiệu hội viên tham gia: Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các nhiệm kỳ để đưa tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến với chính quyền; đề xuất ý kiến, hiến kế chung tay xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An.

Clip: Thanh Quỳnh

Hằng năm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức các chương trình “Ngày hội việc làm” thu hút gần hàng trăm sinh viên, thanh niên tham dự. Hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi "Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp" và trao tặng nhiều suất quà có giá trị cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai các chương trình giảng dạy, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và điều hành doanh nghiệp; tham gia đầu tư những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng thiếu vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp về pháp lý, tiếp cận các chính sách, nguồn vốn ưu đãi của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm” cho thanh niên, sinh viên và người lao động. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Đồng thời, nỗ lực chăm lo lợi ích người lao động, bảo vệ môi trường, quan tâm đến lợi ích xã hội, cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động, định vị thương hiệu “Doanh nhân trẻ” Nghệ An trong tình hình mới!

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!