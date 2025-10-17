Thứ Bảy, 18/10/2025
Thứ Sáu, 17/10/2025, 20:57 (GMT+7)

Đọc chuyện đêm khuya: Thuật làm giả

Thuật làm giả, nghĩa là sẽ không thật, đó là tiêu đề truyện ngắn của tác giả Trần Vũ Minh. Truyện xoay quanh Ba Hân, một cán bộ tưởng chừng thành đạt, sở hữu cặp cây cảnh "Long giáng" vương giả được cả xã hội tung hô là "độc nhất vô nhị". Cặp cây này, cùng với những lời lẽ hoa mỹ về phong thủy và vận may, đã củng cố niềm tin của ông vào cái gọi là "đỉnh cao sự nghiệp" của mình. Nhưng không chỉ có cặp cây bị làm giả, mà ông Ba Hân, đã sống giữa vòng vây giả dối trong hào quang quyền lực.
