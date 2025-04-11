Thứ Ba, 4/11/2025
Thứ Ba, 4/11/2025, 21:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Ăn mày dĩ vãng (phần 12)

Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm trong ký ức. “Ăn mày dĩ vãng” – hành trình Hai Hùng đi tìm lại chính mình giữa khoảng giao nhau của hiện tại và quá khứ. Ở đó, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. Trong số này, thính giả sẽ bước vào dòng hồi ức chập chờn của người lính – nơi mỗi góc phố, mỗi nấm mồ, mỗi hơi thở đời thường đều gợi về những năm tháng khốc liệt. Hãy lắng nghe, để hiểu rằng: có những ký ức, càng muốn quên, lại càng khắc sâu.
