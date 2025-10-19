Chủ Nhật, 19/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Chủ Nhật, 19/10/2025, 22:15 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Nắng quái Tây Nam thành (Phần 2)

Nắng quái Tây Nam Thành được nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa tiếp cận từ góc nhìn cá nhân. Với cách lựa chọn này, chị đã tập trung khai thác thân phận bi kịch và thế giới nội tâm nhân vật, đặc biệt là nữ tướng Bùi Thị Xuân trong đời sống thường nhật và chiến tranh. Với thủ pháp trần thuật từ điểm nhìn bên trong, nhà văn đã đưa các nhân vật trở thành trung tâm của những bi kịch tâm lý phức tạp, nơi bổn phận, tình yêu và quyền lực tạo nên sự dằn vặt khôn nguôi.
NPV
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO