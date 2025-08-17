Chủ Nhật, 17/8/2025
Chủ Nhật, 17/8/2025, 20:0 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà xưa bên suối phần 1

Ngôi nhà xưa bên suối của nhà văn Cao Duy Sơn xoay quanh nhân vật chính là Thầy Hạc- một người Hà Nội gốc, một nhà giáo tận tụy, và trên hết, là một người cha giàu lòng yêu thương. Cuộc đời thầy là chuỗi những thử thách và biến cố không ngừng, luôn gặp rắc rối, và mọi nguồn cơn đều được bắt đầu từ Nàng tiên Páo Lò...
NPV
