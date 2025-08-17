Chủ Nhật, 17/8/2025
Chủ Nhật, 17/8/2025, 22:0 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà xưa bên suối phần 2

Không chỉ chịu nhiều oan khuất với Nàng tiên Páo Lò, mà Bền còn đem cả đứa con mới còn chưa dứt sữa bỏ lại trong đêm cho vợ chồng thầy Hạc nuôi. Biến cố lớn lại xảy ra khi vợ thầy Hạc mất vì bệnh nặng. Thầy Hạc một mình nuôi nấng hai con gái bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. "Ngôi nhà xưa bên suối" không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một bài học lớn về lòng nhân ái, về sự tha thứ và về những giá trị sống đích thực.
