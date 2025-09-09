Thứ Ba, 9/9/2025
Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng - Phần 27

Cuộc giáp mặt, đối đầu giữa Linh, Năm Thúy và kẻ phản bội tổ quốc- Kiêu sẽ ntn. Ai thắng, ai bại? ai đúng? Ai sai? Kẻ sai đường sẽ luôn hỏi điều đó, nhưng người chính nghĩa đã biết trước rằng- nắng đang đợi mặt trời lên, sẽ tỏa ánh sáng của mình thật rực rỡ…
NPV
