Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng - Phần 5

Chiến tranh - luôn là những mất mát từng ngày hiện diện với những người lính trận. Họ chấp nhận hy sinh - xem cái chết nhẹ tựa như nó là một phần tiếp nối của sự sống. Người ngã xuống để góp phần cho tổ quốc được hồi sinh chính là một phần trong lí tưởng sống cao đẹp mà bất kể thời điểm nào - những người con Việt Nam
Tác giả: Nhà văn Chu Lai. Biên tập: Kha Thường; Giọng đọc: Thanh Long; Đọc lời bình: Ngọc Hà. KTV dựng: Hải Viễn
