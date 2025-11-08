Thứ Hai, 11/8/2025
Thứ Hai, 11/8/2025, 19:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng - phần 6

Những mất mát, đớn đau lần lượt xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết như nét khắc họa đầy trần trụi về cuộc chiến. Linh là một trong vô số những con người đã chịu thật nhiều đau thương trong chiến tranh…
Tác giả: Chu Lai. Biên tập: Kha Thường. Giọng đọc: Thanh Long. Đọc lời bình: Ngọc Hà. KTV dựng: Hải Viễn
