Thứ Ba, 12/8/2025
Thứ Ba, 12/8/2025, 19:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng phần 7

Với người Lính thời chiến, mỗi ngày đều là chiến đấu, hứng chịu đạn bom vô cùng gian khổ; ranh giới giữa sự an toàn và hiểm nguy trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ theo chân Linh, để thấy những mất mát, tổn thương, những hy sinh mà người lính phải gánh chịu trong tiểu thuyết Nắng đồng bằng.
Tác giả: Nhà văn Chu Lai. Biên tập: Kha Thường. Giọng đọc: Thanh Long; Đọc lời bình: Thanh Xuân. KTV dựng: Hải Viễn
