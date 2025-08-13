Thứ Tư, 13/8/2025
Thứ Tư, 13/8/2025, 19:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng phần 8

Từ bữa cơm với măng và rau rừng đạm bạc đến những trận đột kích nguy hiểm, nhà văn Chu Lai khắc họa trong Nắng đồng bằng để độc giả thấy được trong đó phần nào những đau thương, vất vả muôn phần mà chiến tranh đưa đến...
NPV
