Thứ Năm, 14/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Thứ Năm, 14/8/2025, 22:0 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng phần 9

Đáp lại sự lo lắng của Linh về sự tàn khốc nơi chiến trường; về miền đất mới, về những con người nơi đồng bằng xa lạ… . Nỗi bỡ ngỡ, lo âu của anh dần tan biến nhờ sự gần gũi, dung dị từ người chỉ huy, đồng đội và cả những cuộc gặp gỡ bất ngờ….
Nhà văn Chu Lai
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: qcbaonghean@gmail.com

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO