Đội bóng V-League thua kiện tiền tỷ tìm thấy lối thoát?; PSG lại chọc tức Barca về Messi

Đội bóng V-League thua kiện tiền tỷ tìm thấy lối thoát?

Chiều 9/2, trao đổi với báo giới, ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa cho biết, LĐBĐ Thanh Hóa sẽ chịu trách nhiệm trong vụ kiện giữa HLV Fabio Lopez và CLB Thanh Hóa.

Cũng có thể hiểu, LĐBĐ Thanh Hóa sẽ là bên chi trả khoản tiền 4,6 tỷ đồng (200 nghìn USD) cho nhà cầm quân người Ý và trợ lý.

“Phương án giải quyết dựa theo các quy chế bóng đá chuyên nghiệp và luật của FIFA, mục tiêu là không để ảnh hưởng đến CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa trong thời gian tới như một vài tin đồn” ông Hồng chia sẻ.

HLV Fabio Lopez khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Trước đó, hồi đầu mùa giải 2020, sau 3 trận toàn thua, CLB Thanh Hóa đã sa thải HLV Lopez. Tuy nhiên, bầu Đệ khi đó không chấp nhận việc bồi thường hủy hợp đồng.

FIFA và tổ chức điều hành bóng đá thế giới đã tuyên CLB Thanh Hóa phải bồi thường cho ông Lopez cùng trợ lý 200 nghìn USD. Nhà cầm quân Italia đương nhiên khó chịu buông xuôi. Ông kiện lên FIFA và tổ chức điều hành bóng đá thế giới đã tuyên CLB Thanh Hóa phải bồi thường cho ông Lopez cùng trợ lý 200 nghìn USD.

Bầu Đoan cho biết, ông sẽ không chịu trách nhiệm với khoản tiền bồi thường trên bởi thời điểm ông Lopez bị sa thải, CLB Thanh Hóa đang được điều hành bởi bầu Đệ.

Bầu Đoan còn khẳng định, nếu buộc ông phải chi 4,6 tỷ đồng nói trên, ông sẽ trả lại đội bóng cho Sở VH-TT&DL.

McTominay lóe sáng hiệp phụ, MU vào tứ kết FA Cup

Bàn thắng quý giá của Scott McTominay trong hiệp phụ giúp MU thắng nhọc nhằn West Ham 1-0 để góp mặt ở vòng tứ kết FA Cup.

MU giành chiến thắng tối thiểu trước West Ham. Đội hình ra sân

MU: Henderson, Wan-Bissaka (Williams 91'), Lindelof, Maguire, Telles (Shaw 91'), Matic (McTominay 73'), Fred, Van De Beek (Bruno Fernandes 73'), Greenwood (Cavani 85'), Martial, Rashford.

West Ham: Fabianski, Dawson, Ogbonna (Diop 17' - Fredericks 46'), Cresswell, Coufal, Rice, Soucek, Noble, Fornals (Benrahma 88'), Bowen (Johnson 46'), Yarmolenko.

Bàn thắng: McTominay 98'

PSG lại chọc tức Barca về Messi

Messi dự kiến sẽ tìm bến đỗ mới khi hết hợp đồng với Barca vào hè này, trong đó PSG và Man City là 2 điểm đến duy nhất có thể do mức lương khủng của siêu sao Argentina.

Messi sẽ là một "món quà". Man City được loan báo vẫn theo sát Messi, còn người của PSG cũng liên tục có động thái lôi kéo. Sau Neymar, Di Maria,… đến lượt tiền vệ Marco Verratti tuyên bố, việc được chung đối với Messi sẽ là một "món quà".

Verratti gọi đó là một "món quà" nếu được cùng chơi Messi ở PSG. “Tất nhiên tôi muốn chơi với Messi. Tôi sẽ đưa bóng cho Neymar và Messi, rồi đứng lại và quan sát. Thật tuyệt nếu có anh ấy ở PSG. Đó sẽ là một món quà khác mà bóng đá mang lại cho tôi”.

Theo HLV Koeman thì người PSG thật thiếu tôn trọng Messi lẫn Barca, cũng như việc họ liên tục có động thái như vậy là cố ý làm "nhiễu" trước trận đấu của 2 đội tại vòng 16 Champions League, diễn ra lúc 3h ngày 17/2 tới đây.

Vượt qua Inter Milan, Juventus vào chung kết Coppa Italia

Cú đúp của Cristiano Ronaldo giúp Juventus giành chiến thắng 2-1 trên sân Inter Milan ở trận bán kết lượt đi Coppa Italia. Thầy trò HLV Andrea Pirlo nắm lợi thế lớn khi bước vào trận lượt về trên sân nhà.

Inter Milan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự trở lại của Romelu Lukaku sau án treo giò khiến những đợt tấn công bến phía đội khách càng thêm khí thế.

Tiếc rằng tiền đạo người Bỉ lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất mà Inter Milan tạo ra trong hiệp 1. Romelu Lukaku xử lý vụng về và khiến bóng đi chệch cột dọc sau cú đá phạt khó chịu của Christian Eriksen ở phút 26.

Cristiano Ronaldo là người hùng đưa Juventus vào chung kết Coppa Italia. Ảnh: Juventus Juventus bắt đầu gây sức ép ngược lại phía đối phương. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo lại có ngày thi đấu kém may và phung phí khá nhiều cơ hội trước khung thành Inter Milan. Sang hiệp 2, Juventus bắt đầu gây sức ép ngược lại phía đối phương. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo lại có ngày thi đấu kém may và phung phí khá nhiều cơ hội trước khung thành Inter Milan.

Trong ngày thi đấu vô duyên của Cristiano Ronaldo và Romelu Lukaku, tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Juventus giành chiến thắng với tổng tỷ số 2-1 trước Inter Milan sau hai lượt trận.

Juventus tiến vào chung kết Coppa Italia. Đối thủ của thầy trò HLV Andrea Pirlo vào ngày 19/5 tới sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Atalanta và Napoli. Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 0-0 trên sân Napoli.

Lùi thời gian tổ chức giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2021

Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas năm 2021 có sự tham gia của 20 đội bóng nam – nữ. 10 đội bóng nam là: Sanest Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Long An, VLXD Bình Dương, Hà Nội, Bến Tre. 10 đội nữ lần lượt là: Thông tin Liên Việt PostBank, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long (nay chuyển giao cho Ninh Bình), Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas năm 2021 đã phải lùi thời gian tổ chức. Theo lịch dự kiến ban đầu, giải sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21/3 tại các địa điểm thi đấu gồm Quảng Ninh (bảng A của nam và nữ) và Yên Bái (bảng B của nam và nữ). Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đội bóng tham gia giải và tăng cường công tác phòng chống dịch, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định lùi thời gian tổ chức vòng 1 – giải vô địch quốc gia PV Gas 2021 sang tháng 4.

Các trận đấu lượt đi vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15/4. Kết thúc vòng đấu bảng 2 đội dẫn đầu các bảng A và B dành cho nam và nữ sẽ tranh Cúp Hùng Vương 2021 tại Phú Thọ. Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/4.